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ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары

ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары - РИА Новости, 29.04.2022

ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары

Массовое посещение лесов людьми в предстоящие выходные и праздничные дни может привести к возникновению низовых пожаров и их переходу в верховые, предупреждает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T02:51

2022-04-29T02:51

2022-04-29T02:51

внии гочс

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Массовое посещение лесов людьми в предстоящие выходные и праздничные дни может привести к возникновению низовых пожаров и их переходу в верховые, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В предстоящие выходные и праздничные дни увеличится рекреационная нагрузка на природные территории, что увеличивает риски возникновения единичных очагов низовых пожаров с последующим их переходом в верховые", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что такая ситуация может сложиться в Бурятии, Хакасии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также на территории Амурской, Новосибирской и Омской областей.

https://ria.ru/20220426/dym-1785427782.html

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внии гочс, россия, происшествия