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ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары
ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары - РИА Новости, 29.04.2022
ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары
Массовое посещение лесов людьми в предстоящие выходные и праздничные дни может привести к возникновению низовых пожаров и их переходу в верховые, предупреждает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:51
2022-04-29T02:51
2022-04-29T02:51
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Массовое посещение лесов людьми в предстоящие выходные и праздничные дни может привести к возникновению низовых пожаров и их переходу в верховые, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В предстоящие выходные и праздничные дни увеличится рекреационная нагрузка на природные территории, что увеличивает риски возникновения единичных очагов низовых пожаров с последующим их переходом в верховые", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что такая ситуация может сложиться в Бурятии, Хакасии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также на территории Амурской, Новосибирской и Омской областей.
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ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары
Наплыв отдыхающих в леса в праздники может привести к пожарам, предупреждает ВНИИ ГОЧС