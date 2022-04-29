Рейтинг@Mail.ru
ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/pozhar-1786054269.html
ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары
ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары - РИА Новости, 29.04.2022
ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары
Массовое посещение лесов людьми в предстоящие выходные и праздничные дни может привести к возникновению низовых пожаров и их переходу в верховые, предупреждает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:51
2022-04-29T02:51
внии гочс
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747079058_0:422:2890:2048_1920x0_80_0_0_e2635d03e0267c1e003416d74c6a6f47.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Массовое посещение лесов людьми в предстоящие выходные и праздничные дни может привести к возникновению низовых пожаров и их переходу в верховые, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В предстоящие выходные и праздничные дни увеличится рекреационная нагрузка на природные территории, что увеличивает риски возникновения единичных очагов низовых пожаров с последующим их переходом в верховые", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что такая ситуация может сложиться в Бурятии, Хакасии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также на территории Амурской, Новосибирской и Омской областей.
https://ria.ru/20220426/dym-1785427782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747079058_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_18c23e6ac4bc8e695218a09117a89cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
внии гочс, россия, происшествия
02:51 29.04.2022
 
ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары

Наплыв отдыхающих в леса в праздники может привести к пожарам, предупреждает ВНИИ ГОЧС

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
Перейти в фотобанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Массовое посещение лесов людьми в предстоящие выходные и праздничные дни может привести к возникновению низовых пожаров и их переходу в верховые, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В предстоящие выходные и праздничные дни увеличится рекреационная нагрузка на природные территории, что увеличивает риски возникновения единичных очагов низовых пожаров с последующим их переходом в верховые", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Дым от лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 05:29
Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая
Отмечается, что такая ситуация может сложиться в Бурятии, Хакасии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также на территории Амурской, Новосибирской и Омской областей.
 
ВНИИ ГОЧСРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала