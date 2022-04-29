https://ria.ru/20220429/pozdravlenie-1786273784.html

Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина

Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина - РИА Новости, 29.04.2022

Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина

Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства РФ в республике посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:27

2022-04-29T23:27

2022-04-29T23:27

владимир путин

абхазия

россия

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149633/14/1496331416_0:337:2957:2000_1920x0_80_0_0_2524a5abc3cf790a924fdcc0cfc97317.jpg

СУХУМ, 29 апр – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства РФ в республике посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали им подарки и поздравления с наступающим Днём Победы от российского лидера Владимира Путина."Накануне 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам были вручены подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении российской дипмиссии.В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

https://ria.ru/20220122/abkhaziya-1769066847.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, абхазия, россия, день победы