Рейтинг@Mail.ru
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/pozdravlenie-1786273784.html
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина - РИА Новости, 29.04.2022
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина
Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства РФ в республике посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:27
2022-04-29T23:27
владимир путин
абхазия
россия
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149633/14/1496331416_0:337:2957:2000_1920x0_80_0_0_2524a5abc3cf790a924fdcc0cfc97317.jpg
СУХУМ, 29 апр – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства РФ в республике посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали им подарки и поздравления с наступающим Днём Победы от российского лидера Владимира Путина."Накануне 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам были вручены подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении российской дипмиссии.В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
https://ria.ru/20220122/abkhaziya-1769066847.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149633/14/1496331416_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_4cea8ac29e470b3c73982108974bd3a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, абхазия, россия, день победы
23:27 29.04.2022
 
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина

Посольство России в Абхазии передало ветеранам поздравления с Днем Победы от Путина

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка" в городах России
Акция Георгиевская ленточка в городах России - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Акция "Георгиевская ленточка" в городах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 29 апр – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства РФ в республике посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали им подарки и поздравления с наступающим Днём Победы от российского лидера Владимира Путина.
"Накануне 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам были вручены подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Военный оркестр РФ в Абхазии поздравил ветерана ВОВ со 100-летием - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 17:17
Российские военные в Абхазии поздравили ветерана со столетием
В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
 
Владимир ПутинАбхазияРоссияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала