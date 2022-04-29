https://ria.ru/20220429/pozdravlenie-1786273784.html
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина - РИА Новости, 29.04.2022
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина
Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства РФ в республике посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:27
2022-04-29T23:27
2022-04-29T23:27
владимир путин
абхазия
россия
день победы
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СУХУМ, 29 апр – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства РФ в республике посетили ветеранов Великой Отечественной войны и передали им подарки и поздравления с наступающим Днём Победы от российского лидера Владимира Путина."Накануне 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам были вручены подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении российской дипмиссии.В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
https://ria.ru/20220122/abkhaziya-1769066847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, абхазия, россия, день победы
Ветеранам в Абхазии передали поздравления с Днем Победы от Путина
Посольство России в Абхазии передало ветеранам поздравления с Днем Победы от Путина