https://ria.ru/20220429/poteri-1786241595.html
За неделю 23 военных погибли, более ста получили ранения, сообщили в ДНР
За неделю 23 военных погибли, более ста получили ранения, сообщили в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022
За неделю 23 военных погибли, более ста получили ранения, сообщили в ДНР
За прошедшую неделю 23 военнослужащих Донецкой народной республики погибли, более ста получили ранения, заявили в Народной милиции ДНР. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:17
2022-04-29T19:17
2022-04-29T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. За прошедшую неделю 23 военнослужащих Донецкой народной республики погибли, более ста получили ранения, заявили в Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 23 защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 119 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, украина
За неделю 23 военных погибли, более ста получили ранения, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР: за неделю 23 военных погибли, более ста получили ранения