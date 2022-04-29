Рейтинг@Mail.ru
Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/postavki-1786185746.html
Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер
Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер - РИА Новости, 29.04.2022
Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер
Оплата Eni российского газа, поставляемого в апреле, планируется в мае, сообщил топ-менеджер итальянской компании. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:16
2022-04-29T16:16
экономика
газпромбанк
московская биржа
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102640/48/1026404892_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7b993607e864106e99f21125f55f2373.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оплата Eni российского газа, поставляемого в апреле, планируется в мае, сообщил топ-менеджер итальянской компании."Мы думаем, что в следующем месяце, апрельские поставки будут оплачены в течение мая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда наступит крайний срок для следующей оплаты.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220427/eni-1785829660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102640/48/1026404892_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_753187ad7e51e7486887d50e3a9bb1e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпромбанк, московская биржа, газпром
16:16 29.04.2022
 
Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер

Топ-менеджер Eni сообщил, что компания оплатит в мае апрельские поставки газа из России

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оплата Eni российского газа, поставляемого в апреле, планируется в мае, сообщил топ-менеджер итальянской компании.
"Мы думаем, что в следующем месяце, апрельские поставки будут оплачены в течение мая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда наступит крайний срок для следующей оплаты.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 20:40
Итальянская Eni откроет рублевый счет в "Газпромбанке", пишет Bloomberg
 
ЭкономикаГазпромбанкМосковская биржаГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала