Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер
Топ-менеджер Eni сообщил, что компания оплатит в мае апрельские поставки газа из России
© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оплата Eni российского газа, поставляемого в апреле, планируется в мае, сообщил топ-менеджер итальянской компании.
"Мы думаем, что в следующем месяце, апрельские поставки будут оплачены в течение мая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда наступит крайний срок для следующей оплаты.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".