https://ria.ru/20220429/postavki-1786185746.html

Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер

Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер - РИА Новости, 29.04.2022

Eni оплатит в мае апрельские поставки газа из России, сообщил топ-менеджер

Оплата Eni российского газа, поставляемого в апреле, планируется в мае, сообщил топ-менеджер итальянской компании. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:16

2022-04-29T16:16

2022-04-29T16:16

экономика

газпромбанк

московская биржа

газпром

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оплата Eni российского газа, поставляемого в апреле, планируется в мае, сообщил топ-менеджер итальянской компании."Мы думаем, что в следующем месяце, апрельские поставки будут оплачены в течение мая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда наступит крайний срок для следующей оплаты.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220427/eni-1785829660.html

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экономика, газпромбанк, московская биржа, газпром