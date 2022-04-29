https://ria.ru/20220429/posevnaya-1786200940.html

Губернатор Воробьев дал старт посевной кампании в Подмосковье

Губернатор Воробьев дал старт посевной кампании в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022

Губернатор Воробьев дал старт посевной кампании в Подмосковье

В Московской области началась посевная кампания, старт работам дал губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:23

2022-04-29T17:23

2022-04-29T17:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Московской области началась посевная кампания, старт работам дал губернатор области Андрей Воробьев."Посевная начинается. Конечно, холодно. Но говорят, что цыплят по осени считают. Урожай должен быть неплохой", - сказал Воробьёв на встрече с аграриями в Луховицах.Специалисты уверены, что в текущем году будет богатый урожай, так как почва хорошо увлажнена, добавили в пресс-службе.Также в рамках поездки губернатор посетил дилерский центр по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники в Луховицах. Там трудится 50 сотрудников, уточнили в региональном правительстве.Мастера также научились производить детали для импортных комбайнов ниже цены, представленной в каталогах. Так, например, на месте сотрудники изготовили деталь стоимость в 2,5 миллиона рублей по каталогу за 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785333690.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев