https://ria.ru/20220429/posevnaya-1786200940.html
Губернатор Воробьев дал старт посевной кампании в Подмосковье
Губернатор Воробьев дал старт посевной кампании в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Губернатор Воробьев дал старт посевной кампании в Подмосковье
В Московской области началась посевная кампания, старт работам дал губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:23
2022-04-29T17:23
2022-04-29T17:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Московской области началась посевная кампания, старт работам дал губернатор области Андрей Воробьев."Посевная начинается. Конечно, холодно. Но говорят, что цыплят по осени считают. Урожай должен быть неплохой", - сказал Воробьёв на встрече с аграриями в Луховицах.Специалисты уверены, что в текущем году будет богатый урожай, так как почва хорошо увлажнена, добавили в пресс-службе.Также в рамках поездки губернатор посетил дилерский центр по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники в Луховицах. Там трудится 50 сотрудников, уточнили в региональном правительстве.Мастера также научились производить детали для импортных комбайнов ниже цены, представленной в каталогах. Так, например, на месте сотрудники изготовили деталь стоимость в 2,5 миллиона рублей по каталогу за 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785333690.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Московской области началась посевная кампания, старт работам дал губернатор области Андрей Воробьев.
"Посевная начинается. Конечно, холодно. Но говорят, что цыплят по осени считают. Урожай должен быть неплохой", - сказал Воробьёв на встрече с аграриями в Луховицах
.
Специалисты уверены, что в текущем году будет богатый урожай, так как почва хорошо увлажнена, добавили в пресс-службе.
Также в рамках поездки губернатор посетил дилерский центр по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники в Луховицах. Там трудится 50 сотрудников, уточнили в региональном правительстве.
"На базе предприятия реализуется пилотный проект по обучению студентов с Луховицкого Аграрного колледжа. То есть, студенты учатся у наставников на современном оборудовании", - говорится в сообщении.
Мастера также научились производить детали для импортных комбайнов ниже цены, представленной в каталогах. Так, например, на месте сотрудники изготовили деталь стоимость в 2,5 миллиона рублей по каталогу за 150 тысяч рублей.