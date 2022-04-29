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Пентагон не подтверждает публикации СМИ о попытках покушений на Зеленского - РИА Новости, 29.04.2022
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Пентагон не подтверждает публикации СМИ о попытках покушений на Зеленского
Пентагон не подтверждает публикации СМИ о попытках покушений на Зеленского - РИА Новости, 29.04.2022
Пентагон не подтверждает публикации СМИ о попытках покушений на Зеленского
Пентагон не подтверждает, но и не опровергает публикации СМИ о попытках покушений на Владимира Зеленского, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:55
2022-04-29T23:55
министерство обороны сша
донбасс
украина
в мире
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пентагон не подтверждает, но и не опровергает публикации СМИ о попытках покушений на Владимира Зеленского, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США Джон Кирби."Я не могу подтвердить эту историю", - сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Washington Times о том, что якобы "Россия дважды атаковала резиденцию Зеленского".Между тем представитель Пентагона заявил, что не может опровергнуть рассказ Зеленского, на слова которого ссылаются западные издания, подчеркнув, что он "лишь ясно демонстрирует усилия России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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министерство обороны сша, донбасс, украина, в мире, владимир зеленский
23:55 29.04.2022
 
Пентагон не подтверждает публикации СМИ о попытках покушений на Зеленского

Пентагон не подтверждает публикации СМИ о попытках покушений на Зеленского

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пентагон не подтверждает, но и не опровергает публикации СМИ о попытках покушений на Владимира Зеленского, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.
"Я не могу подтвердить эту историю", - сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Washington Times о том, что якобы "Россия дважды атаковала резиденцию Зеленского".
Между тем представитель Пентагона заявил, что не может опровергнуть рассказ Зеленского, на слова которого ссылаются западные издания, подчеркнув, что он "лишь ясно демонстрирует усилия России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 23:24
Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации России на Украине
 
Министерство обороны СШАДонбассУкраинаВ миреВладимир Зеленский
 
 
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