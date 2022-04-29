https://ria.ru/20220429/poezdki-1786242968.html

МИД Японии рекомендовал гражданам не ездить в Приднестровье, сообщают СМИ

МИД Японии рекомендовал гражданам не ездить в Приднестровье, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.04.2022

МИД Японии рекомендовал гражданам не ездить в Приднестровье, сообщают СМИ

МИД Японии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Приднестровье, повысив уровень опасности до третьего из четырех возможных, сообщил телеканал... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:28

2022-04-29T19:28

2022-04-29T19:28

в мире

вадим красносельский

молдавия

тирасполь

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кишинев

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ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. МИД Японии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Приднестровье, повысив уровень опасности до третьего из четырех возможных, сообщил телеканал NHK.Отмечается, что решение вызвано тем, что в случае необходимости МИД не сможет оказать помощь и принять меры для спасения граждан, которые находятся в Приднестровье.В Приднестровье в понедельник и вторник произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786098454.html

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

кишинев

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в мире, вадим красносельский, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика, кишинев, украина