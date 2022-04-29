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Почти 20 тысяч поездок совершено на "дачных" маршрутах Подмосковья - РИА Новости, 29.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786216847.html
Почти 20 тысяч поездок совершено на "дачных" маршрутах Подмосковья
Почти 20 тысяч поездок совершено на "дачных" маршрутах Подмосковья - РИА Новости, 29.04.2022
Почти 20 тысяч поездок совершено на "дачных" маршрутах Подмосковья
Почти 20 тысяч поездок совершили жители Московской области по "дачным" маршрутам региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:50
2022-04-29T17:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общественный транспорт
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 20 тысяч поездок совершили жители Московской области по "дачным" маршрутам региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Традиционно мы запустили дачные маршруты в апреле, на них жители и гости Подмосковья уже успели совершить порядка 20 тысяч поездок. Маршруты проходят от областных автовокзалов и железнодорожных станций к 680 СНТ. Всего будет запущено 43 автобусных маршрута, расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы дачникам было удобно добираться до своих садовых участков", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Анны Кротовой.Наиболее популярным у дачников стал маршрут "Дмитров - Липино - Канал имени Москвы", по которому совершено порядка 8 тысяч поездок за месяц.
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московская область (подмосковье), общественный транспорт
17:50 29.04.2022
 

Почти 20 тысяч поездок совершено на "дачных" маршрутах Подмосковья

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 20 тысяч поездок совершили жители Московской области по "дачным" маршрутам региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Традиционно мы запустили дачные маршруты в апреле, на них жители и гости Подмосковья уже успели совершить порядка 20 тысяч поездок. Маршруты проходят от областных автовокзалов и железнодорожных станций к 680 СНТ. Всего будет запущено 43 автобусных маршрута, расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы дачникам было удобно добираться до своих садовых участков", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Анны Кротовой.
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 17:23Новости Подмосковья
Количество маршрутов увеличат во время майских праздников в Подмосковье
Наиболее популярным у дачников стал маршрут "Дмитров - Липино - Канал имени Москвы", по которому совершено порядка 8 тысяч поездок за месяц.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общественный транспорт
 
 
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