https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786215083.html
Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая
Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая - РИА Новости, 29.04.2022
Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая
Речная навигация в Московской области начнется 1 мая, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:52
2022-04-29T17:52
2022-04-29T17:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
лыткарино
алексей гержик
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Речная навигация в Московской области начнется 1 мая, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Речной транспорт будет курсировать по трем водным маршрутам: по Москве-реке в районе города Лыткарино, на реке Оке в Коломне и в Серпухове. "До открытия сезона речной навигации в Подмосковье осталось всего 2 дня. Жители очень ждут этого события и ежегодно отмечают его удобство, ведь речной транспорт помогает значительно сэкономить время в пути", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.В Коломне пассажиры смогут доехать от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Протяженность маршрута составит 24 километра, время в пути - 1 час 40 минут. Навигация будет работать до 25 сентября.По маршруту от причала "Лыткарино" до причала "Андреевское" перевозку пассажиров будет осуществлять катер "Стриж-7". Навигация будет работать до 20 ноября.Также в пресс-службе напомнили, что на период майских праздников запустят дополнительные пригородные электропоезда и автобусы.
https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786199790.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коломна, лыткарино, алексей гержик
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Речная навигация в Московской области начнется 1 мая, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Речной транспорт будет курсировать по трем водным маршрутам: по Москве-реке в районе города Лыткарино
, на реке Оке в Коломне
и в Серпухове
.
"До открытия сезона речной навигации в Подмосковье
осталось всего 2 дня. Жители очень ждут этого события и ежегодно отмечают его удобство, ведь речной транспорт помогает значительно сэкономить время в пути", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика
.
В Коломне пассажиры смогут доехать от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Протяженность маршрута составит 24 километра, время в пути - 1 час 40 минут. Навигация будет работать до 25 сентября.
По маршруту от причала "Лыткарино" до причала "Андреевское" перевозку пассажиров будет осуществлять катер "Стриж-7". Навигация будет работать до 20 ноября.
Также в пресс-службе напомнили, что на период майских праздников запустят дополнительные пригородные электропоезда и автобусы.