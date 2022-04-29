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Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая - РИА Новости, 29.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786215083.html
Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая
Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая - РИА Новости, 29.04.2022
Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая
Речная навигация в Московской области начнется 1 мая, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:52
2022-04-29T17:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
лыткарино
алексей гержик
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Речная навигация в Московской области начнется 1 мая, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Речной транспорт будет курсировать по трем водным маршрутам: по Москве-реке в районе города Лыткарино, на реке Оке в Коломне и в Серпухове. "До открытия сезона речной навигации в Подмосковье осталось всего 2 дня. Жители очень ждут этого события и ежегодно отмечают его удобство, ведь речной транспорт помогает значительно сэкономить время в пути", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.В Коломне пассажиры смогут доехать от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Протяженность маршрута составит 24 километра, время в пути - 1 час 40 минут. Навигация будет работать до 25 сентября.По маршруту от причала "Лыткарино" до причала "Андреевское" перевозку пассажиров будет осуществлять катер "Стриж-7". Навигация будет работать до 20 ноября.Также в пресс-службе напомнили, что на период майских праздников запустят дополнительные пригородные электропоезда и автобусы.
https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786199790.html
московская область (подмосковье)
коломна
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московская область (подмосковье), коломна, лыткарино, алексей гержик
17:52 29.04.2022
 

Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Речная навигация в Московской области начнется 1 мая, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Речной транспорт будет курсировать по трем водным маршрутам: по Москве-реке в районе города Лыткарино, на реке Оке в Коломне и в Серпухове.
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 17:23Новости Подмосковья
Количество маршрутов увеличат во время майских праздников в Подмосковье
"До открытия сезона речной навигации в Подмосковье осталось всего 2 дня. Жители очень ждут этого события и ежегодно отмечают его удобство, ведь речной транспорт помогает значительно сэкономить время в пути", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.
В Коломне пассажиры смогут доехать от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Протяженность маршрута составит 24 километра, время в пути - 1 час 40 минут. Навигация будет работать до 25 сентября.
По маршруту от причала "Лыткарино" до причала "Андреевское" перевозку пассажиров будет осуществлять катер "Стриж-7". Навигация будет работать до 20 ноября.
Также в пресс-службе напомнили, что на период майских праздников запустят дополнительные пригородные электропоезда и автобусы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаЛыткариноАлексей Гержик
 
 
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