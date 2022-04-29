https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786215083.html

Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая

Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая - РИА Новости, 29.04.2022

Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая

Речная навигация в Московской области начнется 1 мая, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:52

2022-04-29T17:52

2022-04-29T17:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

лыткарино

алексей гержик

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Речная навигация в Московской области начнется 1 мая, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Речной транспорт будет курсировать по трем водным маршрутам: по Москве-реке в районе города Лыткарино, на реке Оке в Коломне и в Серпухове. "До открытия сезона речной навигации в Подмосковье осталось всего 2 дня. Жители очень ждут этого события и ежегодно отмечают его удобство, ведь речной транспорт помогает значительно сэкономить время в пути", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.В Коломне пассажиры смогут доехать от причала "Бочманово" до причала "Притыка". Протяженность маршрута составит 24 километра, время в пути - 1 час 40 минут. Навигация будет работать до 25 сентября.По маршруту от причала "Лыткарино" до причала "Андреевское" перевозку пассажиров будет осуществлять катер "Стриж-7". Навигация будет работать до 20 ноября.Также в пресс-службе напомнили, что на период майских праздников запустят дополнительные пригородные электропоезда и автобусы.

https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786199790.html

московская область (подмосковье)

коломна

лыткарино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коломна, лыткарино, алексей гержик