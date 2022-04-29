https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786199790.html

Количество маршрутов увеличат во время майских праздников в Подмосковье

Количество маршрутов увеличат во время майских праздников в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022

Количество маршрутов увеличат во время майских праздников в Подмосковье

В Московской области на время майских праздников увеличат количество маршрутов, движение транспорта будет идти согласно расписанию выходного дня, рассказали в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:23

2022-04-29T17:23

2022-04-29T17:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общественный транспорт

центральная пригородная пассажирская компания

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Московской области на время майских праздников увеличат количество маршрутов, движение транспорта будет идти согласно расписанию выходного дня, рассказали в региональном минтрансе."Во время первых майских праздников на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 7 тысяч автобусов. 1 и 3 мая пройдут православные праздники Красная горка и Радоница, в связи с чем ожидается увеличение пассажиропотока на маршрутах к подмосковным храмам и кладбищам. Ряд перевозчиков запустят 17 дополнительных автобусов на существующих и на специальных маршрутах, на некоторых из них проезд будет бесплатным", - приводят слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой в сообщении.Также на двух ж/д направления ЦППК и МЖД добавили три дополнительных поезда, уточнили в министерстве. А вечером 9 мая для удобства пассажиров будут ездить три дополнительных поезда с остановкой на Поклонной."С 30 апреля по 3 мая на Курском направлении будут курсировать два дополнительных экспресса, и 4 мая на Казанском направлении назначен экспресс. Также с 29 апреля по 3 мая поезда № 6382, 6384, 6383, 6385 Черусти – Вековка будут курсировать составностью 11 – 12 вагонов", - уточнили в сообщении.Автобусы 1 и 8 мая от областных перевозчиков будут курсировать по расписанию воскресенья, а 2-3, 7 и 9-10 мая - по расписанию субботы. Электрички с 30 апреля по 2 мая, а так же с 7 по 9 мая будут ездить по расписанию субботы. А 3 и 10 мая - по расписанию воскресенья, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785975383.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общественный транспорт, центральная пригородная пассажирская компания