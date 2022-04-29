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Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 29.04.2022
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Тамбовская область
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Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса
Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 29.04.2022
Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса
Власти Тамбовской области приняли решение отсрочить ещё на один год расчёт налога на имущество по кадастровой стоимости, сообщил глава области Максим Егоров. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:29
2022-04-29T19:29
тамбовская область
максим егоров
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ТАМБОВ, 29 апр - РИА Новости. Власти Тамбовской области приняли решение отсрочить ещё на один год расчёт налога на имущество по кадастровой стоимости, сообщил глава области Максим Егоров.По его словам, это решение было принято на заседании оперативного штаба по экономике. Отсрочка будет распространяться на объекты не до одной тысячи, а до пятисот квадратных метров."Это хотелось бы отметить отдельно. Мы пришли к сбалансированному решению, которое уже согласовано с промышленниками и предпринимательским сообществом", - сказал Егоров, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.Глава региона также сообщил, что отныне коллегия региональной администрации, которая не работала семь лет, станет собираться регулярно."Это войдёт в традицию. Может быть, только формат немного изменим", - сказал Егоров.Одним из вопросов, который обсуждался на коллегии в пятницу, был отчёт руководителя областного финансового управления об исполнении бюджета в минувшем году и первом квартале нынешнего. Также затрагивалась тема налоговых поступлений в региональную казну и был намечен план работы администрации на 2022 год.
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максим егоров
19:29 29.04.2022
 

Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров
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ТАМБОВ, 29 апр - РИА Новости. Власти Тамбовской области приняли решение отсрочить ещё на один год расчёт налога на имущество по кадастровой стоимости, сообщил глава области Максим Егоров.
По его словам, это решение было принято на заседании оперативного штаба по экономике. Отсрочка будет распространяться на объекты не до одной тысячи, а до пятисот квадратных метров.
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"Это хотелось бы отметить отдельно. Мы пришли к сбалансированному решению, которое уже согласовано с промышленниками и предпринимательским сообществом", - сказал Егоров, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
Глава региона также сообщил, что отныне коллегия региональной администрации, которая не работала семь лет, станет собираться регулярно.
"Это войдёт в традицию. Может быть, только формат немного изменим", - сказал Егоров.
Одним из вопросов, который обсуждался на коллегии в пятницу, был отчёт руководителя областного финансового управления об исполнении бюджета в минувшем году и первом квартале нынешнего. Также затрагивалась тема налоговых поступлений в региональную казну и был намечен план работы администрации на 2022 год.
"Сейчас самое главное – стопроцентное выполнение нацпроектов", - отметил Егоров.
Другими важными задачами для областных властей, по гое словам, станет работа, нацеленная на получение дополнительных средств из федерального бюджета, и некоторое переформатирование деятельности представительства областной администрации в Москве, которое должно будет активнее взаимодействовать с федеральными министерствами и ведомствами.
 
Тамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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