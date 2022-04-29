https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786243266.html

Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса

Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 29.04.2022

Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса

Власти Тамбовской области приняли решение отсрочить ещё на один год расчёт налога на имущество по кадастровой стоимости, сообщил глава области Максим Егоров. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:29

2022-04-29T19:29

2022-04-29T19:29

тамбовская область

максим егоров

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ТАМБОВ, 29 апр - РИА Новости. Власти Тамбовской области приняли решение отсрочить ещё на один год расчёт налога на имущество по кадастровой стоимости, сообщил глава области Максим Егоров.По его словам, это решение было принято на заседании оперативного штаба по экономике. Отсрочка будет распространяться на объекты не до одной тысячи, а до пятисот квадратных метров."Это хотелось бы отметить отдельно. Мы пришли к сбалансированному решению, которое уже согласовано с промышленниками и предпринимательским сообществом", - сказал Егоров, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.Глава региона также сообщил, что отныне коллегия региональной администрации, которая не работала семь лет, станет собираться регулярно."Это войдёт в традицию. Может быть, только формат немного изменим", - сказал Егоров.Одним из вопросов, который обсуждался на коллегии в пятницу, был отчёт руководителя областного финансового управления об исполнении бюджета в минувшем году и первом квартале нынешнего. Также затрагивалась тема налоговых поступлений в региональную казну и был намечен план работы администрации на 2022 год.

https://ria.ru/20220426/dorogi-1785492763.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров