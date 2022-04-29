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Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.04.2022
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без родителей, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:41
2022-04-29T11:41
тверская область
жилье
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без родителей, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор области Игорь Руденя.Глава региона отметил, что Тверская область стала одним из первых регионов страны, который подключился к формированию реестра семей, готовых принять под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, из Донецкой и Луганской народных республик."Правительство Тверской области готово оказать таким семьям все необходимое содействие. Уже две тверские семьи одобрены для проживания детишек. Мы примем дополнительные меры поддержки для семей, которые возьмут к себе на воспитание ребятишек – сирот из Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Руденя.
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жилье, игорь руденя
11:41 29.04.2022
 

Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без родителей, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор области Игорь Руденя.
Глава региона отметил, что Тверская область стала одним из первых регионов страны, который подключился к формированию реестра семей, готовых принять под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, из Донецкой и Луганской народных республик.
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"Правительство Тверской области готово оказать таким семьям все необходимое содействие. Уже две тверские семьи одобрены для проживания детишек. Мы примем дополнительные меры поддержки для семей, которые возьмут к себе на воспитание ребятишек – сирот из Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Руденя.
 
Тверская областьЖильеИгорь Руденя
 
 
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