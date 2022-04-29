https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.04.2022
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без родителей, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:41
2022-04-29T11:41
2022-04-29T11:41
тверская область
жилье
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без родителей, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор области Игорь Руденя.Глава региона отметил, что Тверская область стала одним из первых регионов страны, который подключился к формированию реестра семей, готовых принять под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, из Донецкой и Луганской народных республик."Правительство Тверской области готово оказать таким семьям все необходимое содействие. Уже две тверские семьи одобрены для проживания детишек. Мы примем дополнительные меры поддержки для семей, которые возьмут к себе на воспитание ребятишек – сирот из Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Руденя.
https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781952838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, игорь руденя