https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html

Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР

Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.04.2022

Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР

Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без родителей, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:41

2022-04-29T11:41

2022-04-29T11:41

тверская область

жилье

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без родителей, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор области Игорь Руденя.Глава региона отметил, что Тверская область стала одним из первых регионов страны, который подключился к формированию реестра семей, готовых принять под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, из Донецкой и Луганской народных республик."Правительство Тверской области готово оказать таким семьям все необходимое содействие. Уже две тверские семьи одобрены для проживания детишек. Мы примем дополнительные меры поддержки для семей, которые возьмут к себе на воспитание ребятишек – сирот из Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Руденя.

https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781952838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, игорь руденя