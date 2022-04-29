https://ria.ru/20220429/pochet-1786227072.html

Правительство Рязанской области занесло имена 48 человек на доску почета

Правительство Рязанской области занесло имена 48 человек на доску почета - РИА Новости, 29.04.2022

Правительство Рязанской области занесло имена 48 человек на доску почета

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил свидетельства о занесении на доску почета региона 48-ми гражданам и 12-ти предприятиям, сообщило... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:20

2022-04-29T18:20

2022-04-29T18:20

рязанская область

общество

рязанская область

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил свидетельства о занесении на доску почета региона 48-ми гражданам и 12-ти предприятиям, сообщило правительство области.Церемонию приурочили к предстоящему празднику весны и труда. Занесение на доску почета региона осуществляется сроком на один год за заслуги в сферах управления, экономики, культуры и искусства, науки, образования, спорта, за деятельность в укреплении законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека, а также благотворительность."Настоящими героями труда в разное время проявили себя многие жители нашей области. И сейчас стремление работать на пользу страны и региона рязанцы не только активно демонстрируют, но и подкрепляют высокими и даже рекордными показателями, вносят значительный вклад в развитие государства: укрепление экономики, социальной сферы, продовольственной безопасности. На повышение обороноспособности страны работают предприятия ОПК. В условиях новых угроз обеспечение безопасности Российской Федерации является одной из самых важных задач", – отметил Любимов.На доске почета области в этом году размещены 48 человек и 12 юридических лиц. В их числе агрономы, зоотехники, механизаторы, учителя, врачи, конструкторы, инженеры, работники экстренных служб, сферы культуры, а также промышленные предприятия, фармацевтическое, районное потребительское общество, организации агропромышленного комплекса.

https://ria.ru/20220414/agrarii-1783595390.html

рязанская область

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общество, рязанская область, николай любимов