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Правительство Рязанской области занесло имена 48 человек на доску почета
Правительство Рязанской области занесло имена 48 человек на доску почета - РИА Новости, 29.04.2022
Правительство Рязанской области занесло имена 48 человек на доску почета
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил свидетельства о занесении на доску почета региона 48-ми гражданам и 12-ти предприятиям, сообщило... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:20
2022-04-29T18:20
2022-04-29T18:20
рязанская область
общество
рязанская область
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил свидетельства о занесении на доску почета региона 48-ми гражданам и 12-ти предприятиям, сообщило правительство области.Церемонию приурочили к предстоящему празднику весны и труда. Занесение на доску почета региона осуществляется сроком на один год за заслуги в сферах управления, экономики, культуры и искусства, науки, образования, спорта, за деятельность в укреплении законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека, а также благотворительность."Настоящими героями труда в разное время проявили себя многие жители нашей области. И сейчас стремление работать на пользу страны и региона рязанцы не только активно демонстрируют, но и подкрепляют высокими и даже рекордными показателями, вносят значительный вклад в развитие государства: укрепление экономики, социальной сферы, продовольственной безопасности. На повышение обороноспособности страны работают предприятия ОПК. В условиях новых угроз обеспечение безопасности Российской Федерации является одной из самых важных задач", – отметил Любимов.На доске почета области в этом году размещены 48 человек и 12 юридических лиц. В их числе агрономы, зоотехники, механизаторы, учителя, врачи, конструкторы, инженеры, работники экстренных служб, сферы культуры, а также промышленные предприятия, фармацевтическое, районное потребительское общество, организации агропромышленного комплекса.
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общество, рязанская область, николай любимов
Правительство Рязанской области занесло имена 48 человек на доску почета
Правительство Рязанской области занесло имена 48 человек на доску почета региона
РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил свидетельства о занесении на доску почета региона 48-ми гражданам и 12-ти предприятиям, сообщило
правительство области.
Церемонию приурочили к предстоящему празднику весны и труда. Занесение на доску почета региона осуществляется сроком на один год за заслуги в сферах управления, экономики, культуры и искусства, науки, образования, спорта, за деятельность в укреплении законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека, а также благотворительность.
"Настоящими героями труда в разное время проявили себя многие жители нашей области. И сейчас стремление работать на пользу страны и региона рязанцы не только активно демонстрируют, но и подкрепляют высокими и даже рекордными показателями, вносят значительный вклад в развитие государства: укрепление экономики, социальной сферы, продовольственной безопасности. На повышение обороноспособности страны работают предприятия ОПК. В условиях новых угроз обеспечение безопасности Российской Федерации является одной из самых важных задач", – отметил
Любимов.
На доске почета области в этом году размещены 48 человек и 12 юридических лиц. В их числе агрономы, зоотехники, механизаторы, учителя, врачи, конструкторы, инженеры, работники экстренных служб, сферы культуры, а также промышленные предприятия, фармацевтическое, районное потребительское общество, организации агропромышленного комплекса.