https://ria.ru/20220429/pmef-1786083452.html

Эксперты на сессии ПМЭФ-2022 обсудят развитие интеграционных процессов СНГ

Эксперты на сессии ПМЭФ-2022 обсудят развитие интеграционных процессов СНГ - РИА Новости, 29.04.2022

Эксперты на сессии ПМЭФ-2022 обсудят развитие интеграционных процессов СНГ

Панельная сессия "Интеграция для развития: новые горизонты" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:39

2022-04-29T10:39

2022-04-29T10:39

россия

фонд "росконгресс"

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Панельная сессия "Интеграция для развития: новые горизонты" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15-18 июня 2022 года в КВЦ "Экспофорум", - сообщает Фонд Росконгресс.Дискуссия будет посвящена развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве.В конце прошлого года Содружеству Независимых Государств исполнилось 30 лет. Интеграция в рамках СНГ доказала свою жизнеспособность. Сегодня СНГ - это не только площадка для диалога, а реально действующий инструмент поддержки и развития исторически сложившихся торгово-экономических и гуманитарных связей.На постсоветском пространстве параллельно работают форматы разной интеграционной глубины такие, как Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз. Они, однако, не исключают, а дополняют друг друга. Сейчас уже очевидно, что сделанная в свое время ставка на разноуровневую и разноскоростную интеграцию, давшая партнерам по Содружеству возможность выбирать формат своего участия, оказалась правильной."Все объединения на постсоветском пространстве направлены на развитие широкого разностороннего взаимодействия между странами. Сегодня особенно возрастает роль интеграционных процессов в сфере экономики для решения негативных последствий пандемии, выстраивания новых экономических моделей в изменившихся условиях", – отметил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, слова которого приводятся в сообщении.В рамках сессии эксперты обсудят, можно ли говорить о том, что постсоветское пространство стало своего рода всемирной лабораторией интеграционных процессов, каково место этих процессов в мирохозяйственных связях, что является поступательной интеграцией для стран постсоветского пространства, а также какие направления взаимодействия в рамках СНГ должны стать ключевыми с учетом этих интеграционных процессов и общей внешнеполитической и экономической ситуации в регионе и мире.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента России.

https://ria.ru/20220427/pmef-1785719751.html

https://ria.ru/20220427/pmef-1785710129.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)