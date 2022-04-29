https://ria.ru/20220429/pervotsvety-1786249071.html

Москвичам напомнили о штрафах за сбор и продажу первоцветов

Москвичам напомнили о штрафах за сбор и продажу первоцветов - РИА Новости, 29.04.2022

Москвичам напомнили о штрафах за сбор и продажу первоцветов

Ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную Книгу, в виде административного штрафа в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:19

2022-04-29T16:19

2022-04-29T19:59

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растения

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную Книгу, в виде административного штрафа в размере от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в пятницу."В столице продолжается операция "Первоцвет-2022". Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с полицией проводят рейды по выявлению фактов сбора и незаконной продажи первоцветов", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас идет пик цветения весенних цветов на природных территориях, в заказниках и городских парках. К особо охраняемым относится около 20 видов первоцветов. Они включены в Красную книгу России и в Красную книгу Москвы. В числе очень редких растений – подснежники, волчье лыко, хохлатка Маршалла и другие виды. Они встречаются на территории природно-исторических парков "Москворецкий", "Останкино", "Сокольники", Битцевский лес и другие.Сообщается, что основными факторами, вызывающими сокращение численности первоцветов, является их массовый сбор и торговля."Операция "Первоцвет 2022" направлена на информирование жителей и предупреждение нарушений в период цветения первоцветов на особо охраняемых природных территориях. Мы говорим об экологическом просвещении населения с целью недопущения сбора редких растений в местах их произрастания", – сказал заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Денис Алексеев, чьи слова приводятся в сообщении.Уточняется, что ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную Книгу, установлена статьей 8.35 КоАП РФ. За данное нарушение в отношении граждан установлен административный штраф в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

https://realty.ria.ru/20220429/kuskovo-1786083149.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, растения