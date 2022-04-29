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Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/pervomaysk-1786117604.html
Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ
Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022
Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ
Два человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:56
2022-04-29T12:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
первомайск
лнр
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ЛУГАНСК, 29 апр – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск ранены 2 человека (мужчины 1974 и 1980 г.р.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 10.45 мск обстреляли Первомайск, выпустив пять снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
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в мире, первомайск, лнр
12:56 29.04.2022
 
Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ

ЛНР: в результате артобстрела Первомайска со стороны ВСУ ранены два человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсколки боеприпасов
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 29 апр – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск ранены 2 человека (мужчины 1974 и 1980 г.р.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 10.45 мск обстреляли Первомайск, выпустив пять снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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