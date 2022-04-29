Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ
ЛНР: в результате артобстрела Первомайска со стороны ВСУ ранены два человека
Осколки боеприпасов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 апр – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск ранены 2 человека (мужчины 1974 и 1980 г.р.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 10.45 мск обстреляли Первомайск, выпустив пять снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.