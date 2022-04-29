https://ria.ru/20220429/pervomaysk-1786117604.html

Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ

Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022

Два человека ранены в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ

Два человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:56

2022-04-29T12:56

2022-04-29T12:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

первомайск

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ЛУГАНСК, 29 апр – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск ранены 2 человека (мужчины 1974 и 1980 г.р.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 10.45 мск обстреляли Первомайск, выпустив пять снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

первомайск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, первомайск, лнр