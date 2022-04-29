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Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/peregovory-1786262628.html
Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины
Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины
Переговоры России и Украины застопорились из-за непоследовательной позиции Киева, если бы они были честными переговорщиками, стороны могли достичь уже... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:27
2022-04-29T21:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
турция
совет безопасности оон
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины застопорились из-за непоследовательной позиции Киева, если бы они были честными переговорщиками, стороны могли достичь уже значительных результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.По его словам, Украина могла бы получить гарантии от группы государств, в которую входят страны СБ ООН, Германия, Турция."Мы не против. Главное понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения", - добавил министр."Мы застряли из-за их непоследовательности, потому что они постоянно хотят играть в игры. И насколько я могу понять из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не ускорять переговорный процесс", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786262412.html
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в мире, украина, германия, турция, совет безопасности оон
21:27 29.04.2022
 
Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины

Лавров: Россия и Украина продвинулись бы в переговорах, если бы Киев не менял позицию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины застопорились из-за непоследовательной позиции Киева, если бы они были честными переговорщиками, стороны могли достичь уже значительных результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
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По его словам, Украина могла бы получить гарантии от группы государств, в которую входят страны СБ ООН, Германия, Турция.
"Мы не против. Главное понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения", - добавил министр.
"Мы застряли из-за их непоследовательности, потому что они постоянно хотят играть в игры. И насколько я могу понять из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не ускорять переговорный процесс", - подчеркнул Лавров.
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