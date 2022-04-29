https://ria.ru/20220429/peregovory-1786262628.html

Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины

Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины - РИА Новости, 29.04.2022

Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины застопорились из-за непоследовательной позиции Киева, если бы они были честными переговорщиками, стороны могли достичь уже... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:27

2022-04-29T21:27

2022-04-29T21:27

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины застопорились из-за непоследовательной позиции Киева, если бы они были честными переговорщиками, стороны могли достичь уже значительных результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.По его словам, Украина могла бы получить гарантии от группы государств, в которую входят страны СБ ООН, Германия, Турция."Мы не против. Главное понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения", - добавил министр."Мы застряли из-за их непоследовательности, потому что они постоянно хотят играть в игры. И насколько я могу понять из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не ускорять переговорный процесс", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786262412.html

https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786261937.html

украина

германия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, турция, совет безопасности оон