https://ria.ru/20220429/otvetstvennost-1786081664.html

Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить

Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить - РИА Новости, 29.04.2022

Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработает поправки об усилении ответственности за... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:22

2022-04-29T10:22

2022-04-29T10:50

общество

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

василий пискарев

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработает поправки об усилении ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Недавно прозвучало соответствующее предложение Генпрокурора Игоря Краснова - четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.Штраф за публичную демонстрацию экстремистской символики может быть аналогичным нацистской - до 100 тыс руб, заявил Василий Пискарев."Недавно прозвучало соответствующее предложение генпрокурора Игоря Краснова - четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.По словам Пискарева, за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы - вплоть до ста тысяч рублей."Наказание могло бы стать аналогичным", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220429/zakhoronenie-1786084029.html

https://ria.ru/20220322/vzaimodeystvie-1779373714.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, василий пискарев