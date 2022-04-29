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Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить - РИА Новости, 29.04.2022
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Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить
Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить - РИА Новости, 29.04.2022
Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработает поправки об усилении ответственности за... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:22
2022-04-29T10:50
общество
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
василий пискарев
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработает поправки об усилении ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Недавно прозвучало соответствующее предложение Генпрокурора Игоря Краснова - четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.Штраф за публичную демонстрацию экстремистской символики может быть аналогичным нацистской - до 100 тыс руб, заявил Василий Пискарев."Недавно прозвучало соответствующее предложение генпрокурора Игоря Краснова - четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.По словам Пискарева, за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы - вплоть до ста тысяч рублей."Наказание могло бы стать аналогичным", - добавил парламентарий.
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общество, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, василий пискарев
10:22 29.04.2022 (обновлено: 10:50 29.04.2022)
 
Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить

Госдума может усилить ответственность за публичную демонстрацию экстремистской символики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработает поправки об усилении ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Недавно прозвучало соответствующее предложение Генпрокурора Игоря Краснова - четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
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"Недавно прозвучало соответствующее предложение генпрокурора Игоря Краснова - четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
По словам Пискарева, за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы - вплоть до ста тысяч рублей.
"Наказание могло бы стать аналогичным", - добавил парламентарий.
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ОбществоИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФВасилий Пискарев
 
 
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