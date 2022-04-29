https://ria.ru/20220429/otkrytie-1786186085.html

Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок

Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок - РИА Новости, 29.04.2022

Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок

Банк России не видит возможности продать банк "Открытие" на рынке в обозримой перспективе, при этом регулятору надо перестать быть его собственником, заявила во РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:16

2022-04-29T16:16

2022-04-29T16:36

открытие (банк)

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

российский национальный коммерческий банк

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности продать банк "Открытие" на рынке в обозримой перспективе, при этом регулятору надо перестать быть его собственником, заявила во время пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ."Я не вижу возможности в обозримой перспективе продать банк "Открытие" "в рынок". В этой связи, что это означает: банк "Открытие", он уже включается в госсектор, это не огосударствление, это просто для нас передача его правительству", - прокомментировала Набиуллина."Мы берем тот конфликт интересов, о котором многие участники рынка говорили, но мы говорили, что это временный конфликт интересов, потому что мы вот-вот продадим его "в рынок". Вот сейчас мы этой возможности - продать "в рынок" - не видим. С этой точки зрения, на наш взгляд, правильно регулятору не продолжать непонятно какое время оставаться собственником банка", - добавила Набиуллина.И ЦБ РФ, по её словам, это предложение поддержал.

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

открытие (банк), экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, российский национальный коммерческий банк