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Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок - РИА Новости, 29.04.2022
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Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок
Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок - РИА Новости, 29.04.2022
Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок
Банк России не видит возможности продать банк "Открытие" на рынке в обозримой перспективе, при этом регулятору надо перестать быть его собственником, заявила во РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:16
2022-04-29T16:36
открытие (банк)
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
российский национальный коммерческий банк
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности продать банк "Открытие" на рынке в обозримой перспективе, при этом регулятору надо перестать быть его собственником, заявила во время пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ."Я не вижу возможности в обозримой перспективе продать банк "Открытие" "в рынок". В этой связи, что это означает: банк "Открытие", он уже включается в госсектор, это не огосударствление, это просто для нас передача его правительству", - прокомментировала Набиуллина."Мы берем тот конфликт интересов, о котором многие участники рынка говорили, но мы говорили, что это временный конфликт интересов, потому что мы вот-вот продадим его "в рынок". Вот сейчас мы этой возможности - продать "в рынок" - не видим. С этой точки зрения, на наш взгляд, правильно регулятору не продолжать непонятно какое время оставаться собственником банка", - добавила Набиуллина.И ЦБ РФ, по её словам, это предложение поддержал.
https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html
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открытие (банк), экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, российский национальный коммерческий банк
16:16 29.04.2022 (обновлено: 16:36 29.04.2022)
 
Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок

Центробанк не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок в обозримой перспективе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности продать банк "Открытие" на рынке в обозримой перспективе, при этом регулятору надо перестать быть его собственником, заявила во время пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ.
"Я не вижу возможности в обозримой перспективе продать банк "Открытие" "в рынок". В этой связи, что это означает: банк "Открытие", он уже включается в госсектор, это не огосударствление, это просто для нас передача его правительству", - прокомментировала Набиуллина.
"Мы берем тот конфликт интересов, о котором многие участники рынка говорили, но мы говорили, что это временный конфликт интересов, потому что мы вот-вот продадим его "в рынок". Вот сейчас мы этой возможности - продать "в рынок" - не видим. С этой точки зрения, на наш взгляд, правильно регулятору не продолжать непонятно какое время оставаться собственником банка", - добавила Набиуллина.
И ЦБ РФ, по её словам, это предложение поддержал.
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Открытие (банк)ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссийский национальный коммерческий банк
 
 
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