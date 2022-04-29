https://ria.ru/20220429/otkrytie-1786186085.html
Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок
Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок - РИА Новости, 29.04.2022
Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок
Банк России не видит возможности продать банк "Открытие" на рынке в обозримой перспективе, при этом регулятору надо перестать быть его собственником, заявила во РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:16
2022-04-29T16:16
2022-04-29T16:36
открытие (банк)
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
российский национальный коммерческий банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775114604_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6682f81f288420ca5e56de0fd1333b86.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности продать банк "Открытие" на рынке в обозримой перспективе, при этом регулятору надо перестать быть его собственником, заявила во время пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ."Я не вижу возможности в обозримой перспективе продать банк "Открытие" "в рынок". В этой связи, что это означает: банк "Открытие", он уже включается в госсектор, это не огосударствление, это просто для нас передача его правительству", - прокомментировала Набиуллина."Мы берем тот конфликт интересов, о котором многие участники рынка говорили, но мы говорили, что это временный конфликт интересов, потому что мы вот-вот продадим его "в рынок". Вот сейчас мы этой возможности - продать "в рынок" - не видим. С этой точки зрения, на наш взгляд, правильно регулятору не продолжать непонятно какое время оставаться собственником банка", - добавила Набиуллина.И ЦБ РФ, по её словам, это предложение поддержал.
https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775114604_222:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_89f9b13e7b9f65e11dd6614022b34b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытие (банк), экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, российский национальный коммерческий банк
16:16 29.04.2022 (обновлено: 16:36 29.04.2022)
Центробанк пока не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок
Центробанк не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок в обозримой перспективе
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности продать банк "Открытие" на рынке в обозримой перспективе, при этом регулятору надо перестать быть его собственником, заявила во время пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава банка ВТБ Андрей Костин
обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ.
"Я не вижу возможности в обозримой перспективе продать банк "Открытие" "в рынок". В этой связи, что это означает: банк "Открытие", он уже включается в госсектор, это не огосударствление, это просто для нас передача его правительству", - прокомментировала Набиуллина.
"Мы берем тот конфликт интересов, о котором многие участники рынка говорили, но мы говорили, что это временный конфликт интересов, потому что мы вот-вот продадим его "в рынок". Вот сейчас мы этой возможности - продать "в рынок" - не видим. С этой точки зрения, на наш взгляд, правильно регулятору не продолжать непонятно какое время оставаться собственником банка", - добавила Набиуллина.
И ЦБ
РФ, по её словам, это предложение поддержал.