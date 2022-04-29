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Чернышенко поручил обеспечить доступность отдыха во всех регионах - РИА Новости, 29.04.2022
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Туризм
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Чернышенко поручил обеспечить доступность отдыха во всех регионах
Чернышенко поручил обеспечить доступность отдыха во всех регионах - РИА Новости, 29.04.2022
Чернышенко поручил обеспечить доступность отдыха во всех регионах
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону поручил Ростуризму и Минтрансу... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:04
2022-04-29T08:04
туризм
зарина догузова
дальний восток
краснодарский край
ржд
россия
общество
новости - туризм
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах России, сообщили в аппарате вице-премьера."Вице-премьер поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах России для оперативного принятия решений. Также Минтрансу совместно с регионами необходимо взять на особый контроль вопросы безопасности на основных транспортных артериях, а также не планировать в высокий сезон ремонт дорог в местах повышенного туристического потока", - сообщили в аппарате.Чернышенко также рассказал об изменении направлений повышенного спроса среди туристов. "Популярность набирают регионы Дальнего Востока, Сибирь, Алтай и другие территории. Ростуризму совместно с Минтрансом важно удовлетворить повышенный спрос и обеспечить бесшовность транспортной логистики за счет мультимодальных перевозок по основным туристическим маршрутам, включая автобусные перевозки", - сказал вице-премьер, слова которого привели в сообщении аппарата."Только на майские праздники по всей стране запланировано дополнительно 500 поездов, более 130 составов - на южные регионы, которые сейчас пользуются особой популярностью, что даст свыше 140 тысяч мест. Всего за летнюю кампанию РЖД планируют перевести по южным направлениям 8,5 миллиона человек. При необходимости важно оперативно увеличивать количество составов", - заявил Чернышенко.Он также назвал топ-7 регионов по популярности среди туристов. В их числе - Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Крым. "Существенные темпы прироста турпотока по сравнению с прошлым годом наблюдаются в Татарстане, Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Самарской области", - уточнил вице-премьер."Ключевые туристические направления России доступны для туристов. Регионы подтверждают готовность принимать большой турпоток, начиная с майских праздников ждут гостей. Свободных номеров в сегменте три и четыре звезды в продаже сейчас достаточно на все летние месяцы. Дефицит номеров возможен только в сегменте пять звезд и на отдельных курортных направлениях, где не хватает такого уровня отелей. Средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле по стране составляет около 4 тысяч рублей", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой привели в сообщении."В целом в массовом сегменте цены на отдых если и растут, то в пределах сезонных колебаний и не выше текущего уровня инфляции. Это касается как отелей, так и пакетных предложений туроператоров. В части транспортной доступности мы внимательно следим за турпотоком на Черноморское побережье и вместе с Минтрансом и РЖД готовы оперативно расширять объемы наземной перевозки в зависимости от спроса", - заключила она.
https://ria.ru/20220420/turizm-1784567559.html
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зарина догузова, дальний восток, краснодарский край, ржд, россия, общество, новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко
08:04 29.04.2022
 
Чернышенко поручил обеспечить доступность отдыха во всех регионах

Вице-премьер Чернышенко поручил обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах России, сообщили в аппарате вице-премьера.
"Вице-премьер поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах России для оперативного принятия решений. Также Минтрансу совместно с регионами необходимо взять на особый контроль вопросы безопасности на основных транспортных артериях, а также не планировать в высокий сезон ремонт дорог в местах повышенного туристического потока", - сообщили в аппарате.
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Чернышенко также рассказал об изменении направлений повышенного спроса среди туристов. "Популярность набирают регионы Дальнего Востока, Сибирь, Алтай и другие территории. Ростуризму совместно с Минтрансом важно удовлетворить повышенный спрос и обеспечить бесшовность транспортной логистики за счет мультимодальных перевозок по основным туристическим маршрутам, включая автобусные перевозки", - сказал вице-премьер, слова которого привели в сообщении аппарата.
"Только на майские праздники по всей стране запланировано дополнительно 500 поездов, более 130 составов - на южные регионы, которые сейчас пользуются особой популярностью, что даст свыше 140 тысяч мест. Всего за летнюю кампанию РЖД планируют перевести по южным направлениям 8,5 миллиона человек. При необходимости важно оперативно увеличивать количество составов", - заявил Чернышенко.
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Он также назвал топ-7 регионов по популярности среди туристов. В их числе - Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Крым. "Существенные темпы прироста турпотока по сравнению с прошлым годом наблюдаются в Татарстане, Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Самарской области", - уточнил вице-премьер.
"Ключевые туристические направления России доступны для туристов. Регионы подтверждают готовность принимать большой турпоток, начиная с майских праздников ждут гостей. Свободных номеров в сегменте три и четыре звезды в продаже сейчас достаточно на все летние месяцы. Дефицит номеров возможен только в сегменте пять звезд и на отдельных курортных направлениях, где не хватает такого уровня отелей. Средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле по стране составляет около 4 тысяч рублей", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой привели в сообщении.
"В целом в массовом сегменте цены на отдых если и растут, то в пределах сезонных колебаний и не выше текущего уровня инфляции. Это касается как отелей, так и пакетных предложений туроператоров. В части транспортной доступности мы внимательно следим за турпотоком на Черноморское побережье и вместе с Минтрансом и РЖД готовы оперативно расширять объемы наземной перевозки в зависимости от спроса", - заключила она.
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ТуризмЗарина ДогузоваДальний ВостокКраснодарский крайРЖДРоссияОбществоНовости - ТуризмТуризмтуристыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дмитрий Чернышенко
 
 
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