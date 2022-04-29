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Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786182662.html
Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области
Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области - РИА Новости, 29.04.2022
Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области
Росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы в детском лагере в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:08
2022-04-29T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы в детском лагере в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства."В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних изъяли 2 пистолета марки Bernardelli, 1 пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия, 2 пакета и 38 прозрачных упаковок с веществом растительного происхождения, похожего на марихуану, а также 2 металлические коробки с изображением каннабиса, в которых лежали 58 таблеток овальной формы белого и светло-зеленого цвета", - говорится в сообщении. Отмечается, что все это нашли в сейфе кабинета в административном здании, где также обнаружили диплом о награждении руководителя лагеря "за многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/uchebniki-1785995667.html
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в мире, россия, украина, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
16:08 29.04.2022 (обновлено: 16:10 29.04.2022)
 
Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области

Росгвардия нашла и изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы в детском лагере в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних изъяли 2 пистолета марки Bernardelli, 1 пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия, 2 пакета и 38 прозрачных упаковок с веществом растительного происхождения, похожего на марихуану, а также 2 металлические коробки с изображением каннабиса, в которых лежали 58 таблеток овальной формы белого и светло-зеленого цвета", - говорится в сообщении. Отмечается, что все это нашли в сейфе кабинета в административном здании, где также обнаружили диплом о награждении руководителя лагеря "за многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей".
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 17:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росгвардия нашла в Харьковской области учебники с нацистской пропагандой
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие Росгвардии в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 00:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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