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Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области

Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области - РИА Новости, 29.04.2022

Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере в Херсонской области

Росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы в детском лагере в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:08

2022-04-29T16:08

2022-04-29T16:10

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы в детском лагере в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства."В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних изъяли 2 пистолета марки Bernardelli, 1 пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия, 2 пакета и 38 прозрачных упаковок с веществом растительного происхождения, похожего на марихуану, а также 2 металлические коробки с изображением каннабиса, в которых лежали 58 таблеток овальной формы белого и светло-зеленого цвета", - говорится в сообщении. Отмечается, что все это нашли в сейфе кабинета в административном здании, где также обнаружили диплом о награждении руководителя лагеря "за многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/uchebniki-1785995667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр