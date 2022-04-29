Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине
Аксенов: поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей как трофей
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев.
Ранее конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы.
"Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев. И они будут громить этим оружием украинских нацистов, возвращая понятию ленд-лиза его изначальный исторический смысл", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь ленд-лиз ассоциируется уже не с помощью - "кстати, совсем не бескорыстной" - в борьбе с нацизмом, а с пособничеством нацистским преступникам.
"Сегодня США, выражаясь языком самих американских политиков, находятся на неправильной стороне истории. Чем это заканчивается, они могли бы узнать, просто изучив биографии идолов современной украинской государственности – от Мазепы и Петлюры до Бандеры и Шухевича. Но конгрессмены не знают ни историю, ни географию", - подчеркнул глава республики.
Ленд-лиз - государственный акт США, позволивший в 1941—1945 годы поставлять своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты без оплаты.