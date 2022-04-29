https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786078765.html

Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине

Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:07

2022-04-29T10:07

2022-04-29T10:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

киев

конгресс сша

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев.Ранее конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы."Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев. И они будут громить этим оружием украинских нацистов, возвращая понятию ленд-лиза его изначальный исторический смысл", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, теперь ленд-лиз ассоциируется уже не с помощью - "кстати, совсем не бескорыстной" - в борьбе с нацизмом, а с пособничеством нацистским преступникам."Сегодня США, выражаясь языком самих американских политиков, находятся на неправильной стороне истории. Чем это заканчивается, они могли бы узнать, просто изучив биографии идолов современной украинской государственности – от Мазепы и Петлюры до Бандеры и Шухевича. Но конгрессмены не знают ни историю, ни географию", - подчеркнул глава республики.Ленд-лиз - государственный акт США, позволивший в 1941—1945 годы поставлять своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты без оплаты.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786065852.html

https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786056126.html

сша

украина

киев

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, украина, киев, конгресс сша, сергей аксенов (политик), республика крым