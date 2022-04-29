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Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786078765.html
Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине
Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:07
2022-04-29T10:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
киев
конгресс сша
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев.Ранее конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы."Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев. И они будут громить этим оружием украинских нацистов, возвращая понятию ленд-лиза его изначальный исторический смысл", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, теперь ленд-лиз ассоциируется уже не с помощью - "кстати, совсем не бескорыстной" - в борьбе с нацизмом, а с пособничеством нацистским преступникам."Сегодня США, выражаясь языком самих американских политиков, находятся на неправильной стороне истории. Чем это заканчивается, они могли бы узнать, просто изучив биографии идолов современной украинской государственности – от Мазепы и Петлюры до Бандеры и Шухевича. Но конгрессмены не знают ни историю, ни географию", - подчеркнул глава республики.Ленд-лиз - государственный акт США, позволивший в 1941—1945 годы поставлять своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты без оплаты.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786065852.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, киев, конгресс сша, сергей аксенов (политик), республика крым
10:07 29.04.2022
 
Аксенов рассказал об участи, ждущей американское оружие на Украине

Аксенов: поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей как трофей

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставляемое США оружие Украине окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев.
Ранее конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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За американское оружие заплатят многие поколения украинцев, заявил Володин
"Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев. И они будут громить этим оружием украинских нацистов, возвращая понятию ленд-лиза его изначальный исторический смысл", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь ленд-лиз ассоциируется уже не с помощью - "кстати, совсем не бескорыстной" - в борьбе с нацизмом, а с пособничеством нацистским преступникам.
"Сегодня США, выражаясь языком самих американских политиков, находятся на неправильной стороне истории. Чем это заканчивается, они могли бы узнать, просто изучив биографии идолов современной украинской государственности – от Мазепы и Петлюры до Бандеры и Шухевича. Но конгрессмены не знают ни историю, ни географию", - подчеркнул глава республики.
Ленд-лиз - государственный акт США, позволивший в 1941—1945 годы поставлять своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты без оплаты.
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 04:20
В Китае назвали оружие, передаваемое Германией Украине, старьем
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаКиевКонгресс СШАСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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