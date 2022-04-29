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В Китае назвали оружие, передаваемое Германией Украине, старьем - РИА Новости, 29.04.2022
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В Китае назвали оружие, передаваемое Германией Украине, старьем
В Китае назвали оружие, передаваемое Германией Украине, старьем - РИА Новости, 29.04.2022
В Китае назвали оружие, передаваемое Германией Украине, старьем
Решение Берлина передать Украине зенитные установки Gepard, чей "золотой век" пришелся на 1970-е годы, является компромиссом, направленным на устранение... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T04:20
2022-04-29T04:20
в мире
кристина ламбрехт
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
германия
сша
нато
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Решение Берлина передать Украине зенитные установки Gepard, чей "золотой век" пришелся на 1970-е годы, является компромиссом, направленным на устранение внутренних противоречий в Германии, такое мнение в беседе с газетой Global Times высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин.Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн пообещала поставки Украине установок Gepard. Позже это подтвердила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт."Германия впервые приняла решение поставить Украине тяжелые вооружения, и западные СМИ отметили, что это серьезное изменение в позиции страны, которая с большой осторожностью относилась к поставкам оружия Киеву", - пишет издание.Так, немецкое правительство включило в свое коалиционное соглашение положения об ограничении экспорта оружия, однако позже внесло изменения в эти правила, уступив внутреннему политическому давлению и требованиям союзников.По словам Чжунпина, "золотым веком" для Gepard с его зенитными пушками были 1960-е и 1970-е годы, с вооружения бундесвера эти ЗСУ сняли в 2010-м. "Прежде чем передать эти установки украинским военным, их придется отремонтировать за счет Германии", — указал эксперт.При этом даже в случае успешного проведения ремонта есть сомнения, что эти системы будут доставлены на поле боя в Донбасс, считает он. По его мнению, поставка данных установок со складов, а не из бундесвера — это компромисс между правящими партиями Германии, на который они пошли, чтобы "удовлетворить" США и Британию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В российском внешнеполитическом ведомстве ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220429/boepripasy-1786054459.html
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в мире, кристина ламбрехт, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, сша, нато
04:20 29.04.2022
 
В Китае назвали оружие, передаваемое Германией Украине, старьем

Китайский эксперт Чжунпин: передаваемые Германией Украине ЗСУ Gepard давно устарели

© Фото : U.S. Army / Pfc. Jacob BradfordЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : U.S. Army / Pfc. Jacob Bradford
ЗСУ Gepard. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Решение Берлина передать Украине зенитные установки Gepard, чей "золотой век" пришелся на 1970-е годы, является компромиссом, направленным на устранение внутренних противоречий в Германии, такое мнение в беседе с газетой Global Times высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн пообещала поставки Украине установок Gepard. Позже это подтвердила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
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"Германия впервые приняла решение поставить Украине тяжелые вооружения, и западные СМИ отметили, что это серьезное изменение в позиции страны, которая с большой осторожностью относилась к поставкам оружия Киеву", - пишет издание.
Так, немецкое правительство включило в свое коалиционное соглашение положения об ограничении экспорта оружия, однако позже внесло изменения в эти правила, уступив внутреннему политическому давлению и требованиям союзников.
По словам Чжунпина, "золотым веком" для Gepard с его зенитными пушками были 1960-е и 1970-е годы, с вооружения бундесвера эти ЗСУ сняли в 2010-м. "Прежде чем передать эти установки украинским военным, их придется отремонтировать за счет Германии", — указал эксперт.
При этом даже в случае успешного проведения ремонта есть сомнения, что эти системы будут доставлены на поле боя в Донбасс, считает он. По его мнению, поставка данных установок со складов, а не из бундесвера — это компромисс между правящими партиями Германии, на который они пошли, чтобы "удовлетворить" США и Британию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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