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Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву

Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву - РИА Новости, 29.04.2022

Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву

СБ ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву, когда в городе находился генсек организации Антониу Гутерреш, заявила на заседании Совбеза... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:44

2022-04-29T17:44

2022-04-29T17:44

в мире

антониу гутерреш

оон

украина

киев

игорь конашенков

дмитрий кулеба

владимир зеленский

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ООН, 29 апр – РИА Новости. СБ ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву, когда в городе находился генсек организации Антониу Гутерреш, заявила на заседании Совбеза постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд."Во время визита генсека в Киев были нанесены ракетные удары по городу, и это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы связались с секретариатом ООН и выяснили, что генсек и его команда не пострадали", - сказала Вудворд, председательствующая в Совбезе в апреле."У нас будет шанc обсудить этот очень серьезный вопрос и визит генсека ООН (в РФ и на Украину – ред.) во время наших дискуссий по Украине на следующей неделе - под председательством США", - добавила она.Как сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, вооруженные силы РФ ударом высокоточных ракет большой дальности уничтожили ракетно-космичекий завод "Артем" в Киеве.В четверг в Киеве находился генсек ООН Антониу Гутерреш, который провел переговоры с Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220429/putin-1786141063.html

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в мире, антониу гутерреш, оон, украина, киев, игорь конашенков, дмитрий кулеба, владимир зеленский, великобритания, барбара вудворд, донбасс