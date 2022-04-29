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Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву - РИА Новости, 29.04.2022
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Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву
Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву - РИА Новости, 29.04.2022
Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву
СБ ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву, когда в городе находился генсек организации Антониу Гутерреш, заявила на заседании Совбеза... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:44
2022-04-29T17:44
в мире
антониу гутерреш
оон
украина
киев
игорь конашенков
дмитрий кулеба
владимир зеленский
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ООН, 29 апр – РИА Новости. СБ ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву, когда в городе находился генсек организации Антониу Гутерреш, заявила на заседании Совбеза постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд."Во время визита генсека в Киев были нанесены ракетные удары по городу, и это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы связались с секретариатом ООН и выяснили, что генсек и его команда не пострадали", - сказала Вудворд, председательствующая в Совбезе в апреле."У нас будет шанc обсудить этот очень серьезный вопрос и визит генсека ООН (в РФ и на Украину – ред.) во время наших дискуссий по Украине на следующей неделе - под председательством США", - добавила она.Как сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, вооруженные силы РФ ударом высокоточных ракет большой дальности уничтожили ракетно-космичекий завод "Артем" в Киеве.В четверг в Киеве находился генсек ООН Антониу Гутерреш, который провел переговоры с Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, антониу гутерреш, оон, украина, киев, игорь конашенков, дмитрий кулеба, владимир зеленский, великобритания, барбара вудворд, донбасс
17:44 29.04.2022
 
Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву

Постпред Великобритании: Совбез обсудит на следующей неделе ракетный удар по Киеву

© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН
Подготовка к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
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ООН, 29 апр – РИА Новости. СБ ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву, когда в городе находился генсек организации Антониу Гутерреш, заявила на заседании Совбеза постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд.
"Во время визита генсека в Киев были нанесены ракетные удары по городу, и это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы связались с секретариатом ООН и выяснили, что генсек и его команда не пострадали", - сказала Вудворд, председательствующая в Совбезе в апреле.
"У нас будет шанc обсудить этот очень серьезный вопрос и визит генсека ООН (в РФ и на Украину – ред.) во время наших дискуссий по Украине на следующей неделе - под председательством США", - добавила она.
Как сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, вооруженные силы РФ ударом высокоточных ракет большой дальности уничтожили ракетно-космичекий завод "Артем" в Киеве.
В четверг в Киеве находился генсек ООН Антониу Гутерреш, который провел переговоры с Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 14:05
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении
 
В миреАнтониу ГутеррешООНУкраинаКиевИгорь КонашенковДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийВеликобританияБарбара ВудвордДонбасс
 
 
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