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В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/obstrely-1786259047.html
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты - РИА Новости, 29.04.2022
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты
В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой народной республике обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:55
2022-04-29T20:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой народной республике обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находятся под землей, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 19:15 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) обесточена шахта имени Челюскинцев и второй западный вентствол шахты имени Скочинского", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.По предварительной информации министерства, в шахте имени Челюскинцев 30 горняков находятся под землей, в шахте имени Скочинского во время отключения электричества работали 42 человека. Минугля добавляет, что пострадавших нет, горняков будут выводить на поверхность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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96
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Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
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РИА Новости
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в мире, украина, вооруженные силы украины, видео
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой народной республике обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находятся под землей, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
2022-04-29T20:55
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PT0M17S
20:55 29.04.2022
 
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты

Две шахты в ДНР обесточены из-за обстрелов, более 70 горняков находятся под землей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахта имени Челюскинцев в Донецке
Шахта имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шахта имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой народной республике обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находятся под землей, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"В 19:15 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) обесточена шахта имени Челюскинцев и второй западный вентствол шахты имени Скочинского", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
По предварительной информации министерства, в шахте имени Челюскинцев 30 горняков находятся под землей, в шахте имени Скочинского во время отключения электричества работали 42 человека. Минугля добавляет, что пострадавших нет, горняков будут выводить на поверхность.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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