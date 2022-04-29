https://ria.ru/20220429/obstrely-1786259047.html

В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты

В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты - РИА Новости, 29.04.2022

В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты

В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой народной республике обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:55

2022-04-29T20:55

2022-04-29T20:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786256686_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_c50f667d39d8e30e7d04df302ce1eb6d.jpg

ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой народной республике обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находятся под землей, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 19:15 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) обесточена шахта имени Челюскинцев и второй западный вентствол шахты имени Скочинского", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.По предварительной информации министерства, в шахте имени Челюскинцев 30 горняков находятся под землей, в шахте имени Скочинского во время отключения электричества работали 42 человека. Минугля добавляет, что пострадавших нет, горняков будут выводить на поверхность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры района Донецка после обстрела ВСУ Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка 2022-04-29T20:55 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, видео