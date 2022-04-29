https://ria.ru/20220429/obstrel-1786183877.html
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ
Российские следователи расследуют обстрел украинскими националистами Макеевки в ДНР, в результате которого пострадали 19 человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:11
2022-04-29T16:11
2022-04-29T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
макеевка
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи расследуют обстрел украинскими националистами Макеевки в ДНР, в результате которого пострадали 19 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ поручил зафиксировать и расследовать очередной факт преступных действий украинских националистов по отношению к мирным жителям Макеевки... Бастрыкин поручил принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к гибели и ранениям граждан, и обеспечить тщательное расследование совершенных преступлений с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 апреля украинские националисты обстреляли город Макеевку в ДНР. В результате этого были ранены 19 человек, среди которых 4 ребенка. Подчеркивается, что пятеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20220428/rebenok-1786046975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ
СК расследует обстрел украинскими националистами Макеевки, где пострадали 19 человек