Рейтинг@Mail.ru
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786183877.html
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ
Российские следователи расследуют обстрел украинскими националистами Макеевки в ДНР, в результате которого пострадали 19 человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:11
2022-04-29T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
макеевка
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи расследуют обстрел украинскими националистами Макеевки в ДНР, в результате которого пострадали 19 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ поручил зафиксировать и расследовать очередной факт преступных действий украинских националистов по отношению к мирным жителям Макеевки... Бастрыкин поручил принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к гибели и ранениям граждан, и обеспечить тщательное расследование совершенных преступлений с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 апреля украинские националисты обстреляли город Макеевку в ДНР. В результате этого были ранены 19 человек, среди которых 4 ребенка. Подчеркивается, что пятеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20220428/rebenok-1786046975.html
макеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
16:11 29.04.2022
 
СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ

СК расследует обстрел украинскими националистами Макеевки, где пострадали 19 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи расследуют обстрел украинскими националистами Макеевки в ДНР, в результате которого пострадали 19 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК РФ поручил зафиксировать и расследовать очередной факт преступных действий украинских националистов по отношению к мирным жителям Макеевки... Бастрыкин поручил принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к гибели и ранениям граждан, и обеспечить тщательное расследование совершенных преступлений с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 апреля украинские националисты обстреляли город Макеевку в ДНР. В результате этого были ранены 19 человек, среди которых 4 ребенка. Подчеркивается, что пятеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.
Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
28 апреля, 23:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о гибели ребенка при обстреле Макеевки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала