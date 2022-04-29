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СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ

СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022

СК расследует обстрел Макеевки со стороны ВСУ

Российские следователи расследуют обстрел украинскими националистами Макеевки в ДНР, в результате которого пострадали 19 человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:11

2022-04-29T16:11

2022-04-29T16:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

макеевка

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи расследуют обстрел украинскими националистами Макеевки в ДНР, в результате которого пострадали 19 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ поручил зафиксировать и расследовать очередной факт преступных действий украинских националистов по отношению к мирным жителям Макеевки... Бастрыкин поручил принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к гибели и ранениям граждан, и обеспечить тщательное расследование совершенных преступлений с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 апреля украинские националисты обстреляли город Макеевку в ДНР. В результате этого были ранены 19 человек, среди которых 4 ребенка. Подчеркивается, что пятеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20220428/rebenok-1786046975.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)