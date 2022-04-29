https://ria.ru/20220429/obstrel-1786151050.html

СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР

СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2022

СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР

Российские следователи возбудят уголовное дело после обстрела украинскими военными одного из монастырей в Луганской народной республике, говорится в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:42

2022-04-29T14:42

2022-04-29T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

россия

рубежное

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудят уголовное дело после обстрела украинскими военными одного из монастырей в Луганской народной республике, говорится в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела украинскими националистами одного из монастырей в Луганской Народной Республике... Глава Следственного комитета поручил зафиксировать следы совершенного преступления против мирного населения и принять меры к установлению причастных к нему лиц из числа украинских силовиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации журналистов, украинские военные применили против жителей города Рубежное систему залпового огня "Ураган". В результате осколками повреждены стены православного храма XVIII века, разрушен ряд построек на территории монастыря. Подчеркивается, что в тот момент внутри находились прихожане; когда происходил этот обстрел, в соборе шла служба.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786111591.html

луганская народная республика

россия

рубежное

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

луганская народная республика, россия, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины, украина