https://ria.ru/20220429/obstrel-1786151050.html
СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР
СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2022
СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР
Российские следователи возбудят уголовное дело после обстрела украинскими военными одного из монастырей в Луганской народной республике, говорится в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:42
2022-04-29T14:42
2022-04-29T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
россия
рубежное
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудят уголовное дело после обстрела украинскими военными одного из монастырей в Луганской народной республике, говорится в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела украинскими националистами одного из монастырей в Луганской Народной Республике... Глава Следственного комитета поручил зафиксировать следы совершенного преступления против мирного населения и принять меры к установлению причастных к нему лиц из числа украинских силовиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации журналистов, украинские военные применили против жителей города Рубежное систему залпового огня "Ураган". В результате осколками повреждены стены православного храма XVIII века, разрушен ряд построек на территории монастыря. Подчеркивается, что в тот момент внутри находились прихожане; когда происходил этот обстрел, в соборе шла служба.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786111591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины, украина
СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР
СК заведет уголовное дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР