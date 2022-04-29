https://ria.ru/20220429/obstrel-1786121842.html
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов - РИА Новости, 29.04.2022
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов
Обстрел села Журавлевка в Белгородской области несколько дней назад велся с использованием кассетных боеприпасов - об этом свидетельствуют рассказы местных... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:14
2022-04-29T13:14
2022-04-29T13:14
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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ЖУРАВЛЕВКА (Белгородская обл.), 29 апр - РИА Новости. Обстрел села Журавлевка в Белгородской области несколько дней назад велся с использованием кассетных боеприпасов - об этом свидетельствуют рассказы местных жителей и найденные на месте осколки, передает корреспондент РИА Новости.Вечером 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлёвка. По его словам, пострадали мирные жители: мужчина был ранен в руку, женщина - в шею. Повреждены 14 домовладений."Это было в 10 часов вечера. Как грохнуло - полетели щепки, крыша... Нам подсказали дырки в потолке закрыть пленкой, иначе потолок пропадет. Забор побило", - поделился мужчина.Он показал последствия "прилетов" - забор весь в мелких дырках. Судя по найденным на месте осколкам, рядом с селом взрывались кассетные боеприпасы.У другого мужчины во дворе стояла неиспользуемая ванна, снаряд упал рядом с ней и буквально изрешетил ее.Жители Журавлевки, как и соседней Нехотеевки, объясняют нежелание покидать село тем, что ехать им некуда и оставлять дом не хотят.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/proisshestvie-1786008516.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/fsb-1785697501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов с использованием кассет
ЖУРАВЛЕВКА (Белгородская обл.), 29 апр - РИА Новости. Обстрел села Журавлевка в Белгородской области несколько дней назад велся с использованием кассетных боеприпасов - об этом свидетельствуют рассказы местных жителей и найденные на месте осколки, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
сообщил об обстреле села Журавлёвка. По его словам, пострадали мирные жители: мужчина был ранен в руку, женщина - в шею. Повреждены 14 домовладений.
"Это было в 10 часов вечера. Как грохнуло - полетели щепки, крыша... Нам подсказали дырки в потолке закрыть пленкой, иначе потолок пропадет. Забор побило", - поделился мужчина.
Он показал последствия "прилетов" - забор весь в мелких дырках. Судя по найденным на месте осколкам, рядом с селом взрывались кассетные боеприпасы.
У другого мужчины во дворе стояла неиспользуемая ванна, снаряд упал рядом с ней и буквально изрешетил ее.
Жители Журавлевки, как и соседней Нехотеевки, объясняют нежелание покидать село тем, что ехать им некуда и оставлять дом не хотят.