https://ria.ru/20220429/obstrel-1786121842.html

Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов

Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов - РИА Новости, 29.04.2022

Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов

Обстрел села Журавлевка в Белгородской области несколько дней назад велся с использованием кассетных боеприпасов - об этом свидетельствуют рассказы местных... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:14

2022-04-29T13:14

2022-04-29T13:14

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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ЖУРАВЛЕВКА (Белгородская обл.), 29 апр - РИА Новости. Обстрел села Журавлевка в Белгородской области несколько дней назад велся с использованием кассетных боеприпасов - об этом свидетельствуют рассказы местных жителей и найденные на месте осколки, передает корреспондент РИА Новости.Вечером 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлёвка. По его словам, пострадали мирные жители: мужчина был ранен в руку, женщина - в шею. Повреждены 14 домовладений."Это было в 10 часов вечера. Как грохнуло - полетели щепки, крыша... Нам подсказали дырки в потолке закрыть пленкой, иначе потолок пропадет. Забор побило", - поделился мужчина.Он показал последствия "прилетов" - забор весь в мелких дырках. Судя по найденным на месте осколкам, рядом с селом взрывались кассетные боеприпасы.У другого мужчины во дворе стояла неиспользуемая ванна, снаряд упал рядом с ней и буквально изрешетил ее.Жители Журавлевки, как и соседней Нехотеевки, объясняют нежелание покидать село тем, что ехать им некуда и оставлять дом не хотят.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/proisshestvie-1786008516.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/fsb-1785697501.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область