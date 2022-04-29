Рейтинг@Mail.ru
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786121842.html
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов - РИА Новости, 29.04.2022
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов
Обстрел села Журавлевка в Белгородской области несколько дней назад велся с использованием кассетных боеприпасов - об этом свидетельствуют рассказы местных... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:14
2022-04-29T13:14
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779820332_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4fe268ceca4f00b49ceb43781ce40e9c.jpg
ЖУРАВЛЕВКА (Белгородская обл.), 29 апр - РИА Новости. Обстрел села Журавлевка в Белгородской области несколько дней назад велся с использованием кассетных боеприпасов - об этом свидетельствуют рассказы местных жителей и найденные на месте осколки, передает корреспондент РИА Новости.Вечером 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлёвка. По его словам, пострадали мирные жители: мужчина был ранен в руку, женщина - в шею. Повреждены 14 домовладений."Это было в 10 часов вечера. Как грохнуло - полетели щепки, крыша... Нам подсказали дырки в потолке закрыть пленкой, иначе потолок пропадет. Забор побило", - поделился мужчина.Он показал последствия "прилетов" - забор весь в мелких дырках. Судя по найденным на месте осколкам, рядом с селом взрывались кассетные боеприпасы.У другого мужчины во дворе стояла неиспользуемая ванна, снаряд упал рядом с ней и буквально изрешетил ее.Жители Журавлевки, как и соседней Нехотеевки, объясняют нежелание покидать село тем, что ехать им некуда и оставлять дом не хотят.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/proisshestvie-1786008516.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/fsb-1785697501.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779820332_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_85107bd0e16ccdcd22eccfd5a7973080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
13:14 29.04.2022
 
Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов

Жители белгородской Журавлевки показали следы обстрелов с использованием кассет

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Читать ria.ru в
ЖУРАВЛЕВКА (Белгородская обл.), 29 апр - РИА Новости. Обстрел села Журавлевка в Белгородской области несколько дней назад велся с использованием кассетных боеприпасов - об этом свидетельствуют рассказы местных жителей и найденные на месте осколки, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлёвка. По его словам, пострадали мирные жители: мужчина был ранен в руку, женщина - в шею. Повреждены 14 домовладений.
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ работает по противовоздушной обороне Донбасса. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 18:11В России
Над Белгородской областью сработала система ПВО
"Это было в 10 часов вечера. Как грохнуло - полетели щепки, крыша... Нам подсказали дырки в потолке закрыть пленкой, иначе потолок пропадет. Забор побило", - поделился мужчина.
Он показал последствия "прилетов" - забор весь в мелких дырках. Судя по найденным на месте осколкам, рядом с селом взрывались кассетные боеприпасы.
У другого мужчины во дворе стояла неиспользуемая ванна, снаряд упал рядом с ней и буквально изрешетил ее.
Жители Журавлевки, как и соседней Нехотеевки, объясняют нежелание покидать село тем, что ехать им некуда и оставлять дом не хотят.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 11:33В России
ФСБ опубликовала видео с признаниями диверсантов в Белгородской области
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала