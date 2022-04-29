https://ria.ru/20220429/novikov-1786231513.html
Шансонье Новиков вступился за Куйвашева после критики со стороны Соловьева
Шансонье Новиков вступился за Куйвашева после критики со стороны Соловьева - РИА Новости, 29.04.2022
Шансонье Новиков вступился за Куйвашева после критики со стороны Соловьева
Уральский певец Александр Новиков выступил с обращением к телеведущему Владимиру Соловьеву после его конфликта с губернатором Свердловской области Евгением... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:26
2022-04-29T19:26
2022-04-29T19:30
общество
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уральский певец Александр Новиков выступил с обращением к телеведущему Владимиру Соловьеву после его конфликта с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Ролик с ответом журналисту музыкант опубликовал на странице во "ВКонтакте"."Мне как человеку, прожившему в этом городе более 50 лет, достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, промышленность которого сегодня имеет и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны", — сказал он.Новиков посоветовал Соловьеву разобраться в значениях слов, прежде чем их произносить и указал на то, что называть Екатеринбург центром "мерзоты и либероты" некорректно, так как люди, которых относят к этой категории, не имеют отношения к городу."Что касается замечания губернатора Евгений Куйвашева, он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления <…> "губернатор по понятиям", "губернатор на понтах". Ты-то чего заблатовал?", — продолжил шансонье.Также он отметил, что губернатор родом из Тюменской области и не застал уралмашевскую ОПГ, которая, по мнению Новикова, "настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона" и могла бы тоже ответить на выпады в адрес Екатеринбурга.Новиков подчеркнул, что за Соловьевым следит вся страна, и поэтому ему следует быть аккуратнее в высказываниях. Кроме того, певец указал на недопустимость разжигания склок в российском обществе и посоветовал извиниться или хотя бы объясниться перед губернатором."Куйвашев — человек добрый и незлопамятный, зла за пазухой не держит. И мы тоже люди не злые, не будем зубоскалить и мстить. Сделай так, это будет по-мужски", — подытожил музыкант.В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти" и посоветовал определиться, на чьей он стороне.
https://ria.ru/20220428/orlov-1785975187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, соловьев владимир (журналист)
19:26 29.04.2022 (обновлено: 19:30 29.04.2022)
Шансонье Новиков вступился за Куйвашева после критики со стороны Соловьева
Шансонье Новиков ответил ведущему Соловьеву, назвавшему Куйвашева "губернатором в законе"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Уральский певец Александр Новиков выступил с обращением к телеведущему Владимиру Соловьеву после его конфликта с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Ролик с ответом журналисту музыкант опубликовал на странице во "ВКонтакте"
.
"Мне как человеку, прожившему в этом городе более 50 лет, достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, промышленность которого сегодня имеет и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны", — сказал он.
Новиков посоветовал Соловьеву разобраться в значениях слов, прежде чем их произносить и указал на то, что называть Екатеринбург центром "мерзоты и либероты" некорректно, так как люди, которых относят к этой категории, не имеют отношения к городу.
"Что касается замечания губернатора Евгений Куйвашева, он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления <…> "губернатор по понятиям", "губернатор на понтах". Ты-то чего заблатовал?", — продолжил шансонье.
Также он отметил, что губернатор родом из Тюменской области и не застал уралмашевскую ОПГ, которая, по мнению Новикова, "настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона" и могла бы тоже ответить на выпады в адрес Екатеринбурга.
Новиков подчеркнул, что за Соловьевым следит вся страна, и поэтому ему следует быть аккуратнее в высказываниях. Кроме того, певец указал на недопустимость разжигания склок в российском обществе и посоветовал извиниться или хотя бы объясниться перед губернатором.
"Куйвашев — человек добрый и незлопамятный, зла за пазухой не держит. И мы тоже люди не злые, не будем зубоскалить и мстить. Сделай так, это будет по-мужски", — подытожил музыкант.
В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти" и посоветовал определиться, на чьей он стороне.