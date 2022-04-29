https://ria.ru/20220429/novatek-1786112532.html

"Дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру польским компаниям

"Дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру польским компаниям - РИА Новости, 29.04.2022

"Дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру польским компаниям

Польша обязала дочернюю компанию попавшего под санкции "Новатэка" — Novatek Green Energy — передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям, сообщил... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:31

2022-04-29T12:31

2022-04-29T14:42

экономика

россия

новатэк

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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Польша обязала дочернюю компанию попавшего под санкции "Новатэка" — Novatek Green Energy — передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям, сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.Так, по его словам, премьер-министр Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил госкомпаниям PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно подать газ в сети, которыми формально владеет "Новатэк".Он добавил, что процесс передачи должен начаться немедленно и завершиться в течение "нескольких десятков часов", а в некоторых районах — "уже сегодня"."Все зависит, конечно, от того, будет ли сопротивление со стороны компании "Новатэк" и ее работников. Если такое сопротивление будет, то в соответствии с законом об антикризисном управлении мы можем применить принудительные средства", — заключил пресс-секретарь кабмина.В минувший вторник Польша ввела санкции против 50 российских физических и юридических лиц, среди которых оказались "Газпром", "Новатэк" и "Акрон". Из-за этого решения без сжиженного газа остались несколько десятков районов страны, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа польской PGNiG, которая отказалась использовать новую схему оплаты сырья. Однако, как заявляли в Кремле в конце марта, требование перевести расчеты в рубли касалось только трубопроводных поставок, соответственно, не распространялось на "Новатэк", снабжающий потребителей СПГ.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786114004.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785707078.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, новатэк