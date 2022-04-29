https://ria.ru/20220429/niderlandy-1786202648.html

Нидерланды не смогли запретить судну с российской нефтью зайти в Роттердам

Нидерланды не смогли запретить судну с российской нефтью зайти в Роттердам - РИА Новости, 29.04.2022

Нидерланды не смогли запретить судну с российской нефтью зайти в Роттердам

Нидерланды не могут запретить заход в порт Роттердама перевозящему российскую нефть танкеру Sunny Liger, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на главу МИД... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:06

2022-04-29T17:06

2022-04-29T17:06

в мире

экономика

санкции в отношении россии

нидерланды

россия

маршалловы острова

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Нидерланды не могут запретить заход в порт Роттердама перевозящему российскую нефть танкеру Sunny Liger, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру.Как объяснила министр, так как судно ходит под флагом Маршалловых островов, которые не находятся под санкциями ЕС, Нидерланды не могут запретить танкеру заход в свои порты. У королевства нет юридических основания для такого решения, уточнила Хукстру.При этом сообщается, что ранее Sunny Liger не смог войти в один из шведских портов из-за отказа работников дока обслуживать любые суда, связанные с Россией.По данным NOS, власти выясняют, кто является покупателем этой нефти. Правительство намерено переговорить с компанией, так как власти хотят насколько возможно снизить импорт энергоносителей из России.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220429/valyuta-1786065618.html

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нидерланды

россия

маршалловы острова

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, санкции в отношении россии, нидерланды, россия, маршалловы острова, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть