Нидерланды не смогли запретить судну с российской нефтью зайти в Роттердам
Нидерланды не смогли запретить танкеру Sunny Liger с российской нефтью зайти в Роттердам
Роттердам, Нидерланды
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Нидерланды не могут запретить заход в порт Роттердама перевозящему российскую нефть танкеру Sunny Liger, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру.
Как объяснила министр, так как судно ходит под флагом Маршалловых островов, которые не находятся под санкциями ЕС, Нидерланды не могут запретить танкеру заход в свои порты. У королевства нет юридических основания для такого решения, уточнила Хукстру.
При этом сообщается, что ранее Sunny Liger не смог войти в один из шведских портов из-за отказа работников дока обслуживать любые суда, связанные с Россией.
По данным NOS, власти выясняют, кто является покупателем этой нефти. Правительство намерено переговорить с компанией, так как власти хотят насколько возможно снизить импорт энергоносителей из России.
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