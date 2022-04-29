https://ria.ru/20220429/nekhoteevka-1786126494.html

В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу

В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу - РИА Новости, 29.04.2022

В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу

Жители села Нехотеевка в Белгородской области, находящегося рядом с границей Украины и обстрелянного несколько дней назад, посочувствовали жителям Донбасса: там РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:27

2022-04-29T13:27

2022-04-29T13:27

общество

донецкая народная республика

славянск

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НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 29 апр - РИА Новости. Жители села Нехотеевка в Белгородской области, находящегося рядом с границей Украины и обстрелянного несколько дней назад, посочувствовали жителям Донбасса: там люди жили под обстрелами восемь лет."Восемь лет они жили там. Это жутко. Посмотреть: всю жизнь они жили, какое там жилье у них - хорошее, плохое... И вдруг", - поделилась своим мнением женщина.Ее супруг вспомнил жительницу Нехотеевки, к которой приезжал сват родом из Славянска (город в ДНР): "Спрашивали, как там, он говорит: а как, туда летит, оттуда летит. Так, говорит, и живем".

https://ria.ru/20220429/obstrel-1786121842.html

донецкая народная республика

славянск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, славянск