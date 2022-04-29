https://ria.ru/20220429/nekhoteevka-1786126494.html
В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу
В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу - РИА Новости, 29.04.2022
В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу
Жители села Нехотеевка в Белгородской области, находящегося рядом с границей Украины и обстрелянного несколько дней назад, посочувствовали жителям Донбасса: там РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:27
2022-04-29T13:27
2022-04-29T13:27
общество
донецкая народная республика
славянск
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НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 29 апр - РИА Новости. Жители села Нехотеевка в Белгородской области, находящегося рядом с границей Украины и обстрелянного несколько дней назад, посочувствовали жителям Донбасса: там люди жили под обстрелами восемь лет."Восемь лет они жили там. Это жутко. Посмотреть: всю жизнь они жили, какое там жилье у них - хорошее, плохое... И вдруг", - поделилась своим мнением женщина.Ее супруг вспомнил жительницу Нехотеевки, к которой приезжал сват родом из Славянска (город в ДНР): "Спрашивали, как там, он говорит: а как, туда летит, оттуда летит. Так, говорит, и живем".
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786121842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, славянск
В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу
В обстреливаемом селе Нехотеевка в Белгородской области посочувствовали жителям Донбасса