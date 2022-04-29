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В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу - РИА Новости, 29.04.2022
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В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу
В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу - РИА Новости, 29.04.2022
В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу
Жители села Нехотеевка в Белгородской области, находящегося рядом с границей Украины и обстрелянного несколько дней назад, посочувствовали жителям Донбасса: там РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:27
2022-04-29T13:27
общество
донецкая народная республика
славянск
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НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 29 апр - РИА Новости. Жители села Нехотеевка в Белгородской области, находящегося рядом с границей Украины и обстрелянного несколько дней назад, посочувствовали жителям Донбасса: там люди жили под обстрелами восемь лет."Восемь лет они жили там. Это жутко. Посмотреть: всю жизнь они жили, какое там жилье у них - хорошее, плохое... И вдруг", - поделилась своим мнением женщина.Ее супруг вспомнил жительницу Нехотеевки, к которой приезжал сват родом из Славянска (город в ДНР): "Спрашивали, как там, он говорит: а как, туда летит, оттуда летит. Так, говорит, и живем".
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786121842.html
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общество, донецкая народная республика, славянск
13:27 29.04.2022
 
В обстрелянной Нехотеевке в Белгородской области сочувствуют Донбассу

В обстреливаемом селе Нехотеевка в Белгородской области посочувствовали жителям Донбасса

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины
Последствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины
Читать ria.ru в
НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 29 апр - РИА Новости. Жители села Нехотеевка в Белгородской области, находящегося рядом с границей Украины и обстрелянного несколько дней назад, посочувствовали жителям Донбасса: там люди жили под обстрелами восемь лет.
"Восемь лет они жили там. Это жутко. Посмотреть: всю жизнь они жили, какое там жилье у них - хорошее, плохое... И вдруг", - поделилась своим мнением женщина.
Ее супруг вспомнил жительницу Нехотеевки, к которой приезжал сват родом из Славянска (город в ДНР): "Спрашивали, как там, он говорит: а как, туда летит, оттуда летит. Так, говорит, и живем".
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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