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Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
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Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ
Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ
Россия предложила Индии расплачиваться за импорт нефти в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в рупии и рубли, сообщило агентство... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:08
2022-04-29T14:08
экономика
индия
россия
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия предложила Индии расплачиваться за импорт нефти в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в рупии и рубли, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Последнее предложение Москвы предполагает оплату Индией импорта нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием ... рупии и рубля", - говорится в сообщении.Источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.Агентство отмечает, что, несмотря на то что западные страны стремятся свернуть отношения с Москвой, Индия хочет продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского вооружения.Ранее в апреле издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что государственные нефтяные компании Индии планируют купить как можно больше российской нефти, меняя свою стратегию закупок с тендеров на переговоры. При этом поставки нефти из России составляют лишь небольшую долю общего импорта сырья в Индию из-за высокой стоимости грузовых перевозок.
https://ria.ru/20220428/indiya-1785850113.html
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экономика, индия, россия, москва
14:08 29.04.2022
 
Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ

Bloomberg: Россия предложила Индии перевести часть торговли в национальные валюты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия предложила Индии расплачиваться за импорт нефти в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в рупии и рубли, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Последнее предложение Москвы предполагает оплату Индией импорта нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием ... рупии и рубля", - говорится в сообщении.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 02:00
Asia Times: Индия отказалась бросить Россию и поразила США
Источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Агентство отмечает, что, несмотря на то что западные страны стремятся свернуть отношения с Москвой, Индия хочет продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского вооружения.
Ранее в апреле издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что государственные нефтяные компании Индии планируют купить как можно больше российской нефти, меняя свою стратегию закупок с тендеров на переговоры. При этом поставки нефти из России составляют лишь небольшую долю общего импорта сырья в Индию из-за высокой стоимости грузовых перевозок.
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