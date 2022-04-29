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Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ
Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ
Россия предложила Индии расплачиваться за импорт нефти в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в рупии и рубли, сообщило агентство... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:08
2022-04-29T14:08
2022-04-29T14:08
экономика
индия
россия
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия предложила Индии расплачиваться за импорт нефти в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в рупии и рубли, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Последнее предложение Москвы предполагает оплату Индией импорта нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием ... рупии и рубля", - говорится в сообщении.Источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.Агентство отмечает, что, несмотря на то что западные страны стремятся свернуть отношения с Москвой, Индия хочет продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского вооружения.Ранее в апреле издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что государственные нефтяные компании Индии планируют купить как можно больше российской нефти, меняя свою стратегию закупок с тендеров на переговоры. При этом поставки нефти из России составляют лишь небольшую долю общего импорта сырья в Индию из-за высокой стоимости грузовых перевозок.
https://ria.ru/20220428/indiya-1785850113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, москва
Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты, сообщили СМИ
Bloomberg: Россия предложила Индии перевести часть торговли в национальные валюты