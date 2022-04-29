https://ria.ru/20220429/natsionalisty-1786248300.html

Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине

Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине

Российская артиллерия уничтожила более 200 украинских националистов и 32 бронемашины и автомобиля, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:56

2022-04-29T19:56

2022-04-29T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила более 200 украинских националистов и 32 бронемашины и автомобиля, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии", - сказал Конашенков."В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения", - добавил он.

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия