https://ria.ru/20220429/natsionalisty-1786248300.html
Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине
Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине
Российская артиллерия уничтожила более 200 украинских националистов и 32 бронемашины и автомобиля, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:56
2022-04-29T19:56
2022-04-29T19:56
обострение ситуации в днр и лнр
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила более 200 украинских националистов и 32 бронемашины и автомобиля, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии", - сказал Конашенков."В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине
Минобороны: российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине