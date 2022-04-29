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Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/natsionalisty-1786248300.html
Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине
Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине
Российская артиллерия уничтожила более 200 украинских националистов и 32 бронемашины и автомобиля, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:56
2022-04-29T19:56
обострение ситуации в днр и лнр
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила более 200 украинских националистов и 32 бронемашины и автомобиля, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии", - сказал Конашенков."В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения", - добавил он.
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украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
19:56 29.04.2022
 
Российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине

Минобороны: российская артиллерия уничтожила более 200 националистов на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила более 200 украинских националистов и 32 бронемашины и автомобиля, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями поражены пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии", - сказал Конашенков.
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"В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения", - добавил он.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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