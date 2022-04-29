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Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов - РИА Новости, 29.04.2022
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Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов - РИА Новости, 29.04.2022
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в пятницу силы ДНР ликвидировали 26 украинских националистов, одну БМП и один бронетранспортер. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:26
2022-04-29T19:26
в мире
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донбасс
донецкая народная республика
днр
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в пятницу силы ДНР ликвидировали 26 украинских националистов, одну БМП и один бронетранспортер."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, восемь огневых точек, одну БМП и один бронетранспортёр. Захвачены две 122-мм гаубицы Д-30 и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, днр
19:26 29.04.2022
 
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов

Народная милиция ДНР заявила, что ее силы за сутки уничтожили 26 украинских националистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в пятницу силы ДНР ликвидировали 26 украинских националистов, одну БМП и один бронетранспортер.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, восемь огневых точек, одну БМП и один бронетранспортёр. Захвачены две 122-мм гаубицы Д-30 и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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