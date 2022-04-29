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Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов - РИА Новости, 29.04.2022
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в пятницу силы ДНР ликвидировали 26 украинских националистов, одну БМП и один бронетранспортер. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:26
2022-04-29T19:26
2022-04-29T19:26
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в пятницу силы ДНР ликвидировали 26 украинских националистов, одну БМП и один бронетранспортер."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, восемь огневых точек, одну БМП и один бронетранспортёр. Захвачены две 122-мм гаубицы Д-30 и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, днр
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов
Народная милиция ДНР заявила, что ее силы за сутки уничтожили 26 украинских националистов