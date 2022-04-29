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Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска - РИА Новости, 29.04.2022
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Культура
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Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска
Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска - РИА Новости, 29.04.2022
Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска
В Москве открылась галерея современного искусства "Наковальня", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T05:49
2022-04-29T05:49
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве открылась галерея современного искусства "Наковальня", сообщает пресс-служба. Ее первый проект — выставка под кураторством Павла Пепперштейна. Она приурочена к переизданию постмодернистского романа Пепперштейна и Ануфриева "Мифогенная Любовь Каст"."Проект был придуман в соавторстве с художницей Соней Стереостырски: разным авторам раздали главы романа, чтобы они превратили их в комиксы", — поясняют концепцию в пресс-службе. Кроме Пепперштейна и Ануфриева, в выставке участвуют Артем Безменов, Екатерина Волжина, Ринат Волигамси, Руслан Гончар, Евгений Митта и другие авторы. "Я думаю, что если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно, и если возникают новые галереи, значит это тоже кому-то нужно. Искусство спасает души людей. Открытие галереи "Наковальня" — это волшебное событие, которое мы все приветствуем", — сказал Пепперштейн.Выставка "Мифогенная Любовь Каст в комиксах" продлится до 8 июня 2022 года.
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новости культуры, выставки, музеи
05:49 29.04.2022
 
Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска

Галерея совриска "Наковальня" открылась в Москве выставкой под кураторством Пепперштейна

© Фото : пресс-служба галереи НаковальняФасад "Наковальня" с видом на памятник Петру
Фасад Наковальня с видом на памятник Петру - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : пресс-служба галереи Наковальня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве открылась галерея современного искусства "Наковальня", сообщает пресс-служба.

"Галерея "Наковальня" задумана как лаборатория ремесла, ориентированного на создание великих вещей”, — говорит Илья Овчаренко, один из основателей учреждения.

Ее первый проект — выставка под кураторством Павла Пепперштейна. Она приурочена к переизданию постмодернистского романа Пепперштейна и Ануфриева "Мифогенная Любовь Каст".
"Проект был придуман в соавторстве с художницей Соней Стереостырски: разным авторам раздали главы романа, чтобы они превратили их в комиксы", — поясняют концепцию в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой галереи НаковальняРинат Волигамси "Немые Старшины". 2022. Бумага, акрил, тушь
Ринат Волигамси Немые Старшины. 2022. Бумага, акрил, тушь
© Предоставлено пресс-службой галереи Наковальня
Ринат Волигамси "Немые Старшины". 2022. Бумага, акрил, тушь
Кроме Пепперштейна и Ануфриева, в выставке участвуют Артем Безменов, Екатерина Волжина, Ринат Волигамси, Руслан Гончар, Евгений Митта и другие авторы.
"Я думаю, что если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно, и если возникают новые галереи, значит это тоже кому-то нужно. Искусство спасает души людей. Открытие галереи "Наковальня" — это волшебное событие, которое мы все приветствуем", — сказал Пепперштейн.
Выставка "Мифогенная Любовь Каст в комиксах" продлится до 8 июня 2022 года.
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