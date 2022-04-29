https://ria.ru/20220429/nakovalnya-1785805204.html
Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска
Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска - РИА Новости, 29.04.2022
Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска
В Москве открылась галерея современного искусства "Наковальня", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T05:49
2022-04-29T05:49
2022-04-29T05:49
культура
новости культуры
выставки
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785814340_0:550:1440:1360_1920x0_80_0_0_1d40ab999c473b4c680d19d66b32d0c9.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве открылась галерея современного искусства "Наковальня", сообщает пресс-служба. Ее первый проект — выставка под кураторством Павла Пепперштейна. Она приурочена к переизданию постмодернистского романа Пепперштейна и Ануфриева "Мифогенная Любовь Каст"."Проект был придуман в соавторстве с художницей Соней Стереостырски: разным авторам раздали главы романа, чтобы они превратили их в комиксы", — поясняют концепцию в пресс-службе. Кроме Пепперштейна и Ануфриева, в выставке участвуют Артем Безменов, Екатерина Волжина, Ринат Волигамси, Руслан Гончар, Евгений Митта и другие авторы. "Я думаю, что если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно, и если возникают новые галереи, значит это тоже кому-то нужно. Искусство спасает души людей. Открытие галереи "Наковальня" — это волшебное событие, которое мы все приветствуем", — сказал Пепперштейн.Выставка "Мифогенная Любовь Каст в комиксах" продлится до 8 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220426/vystavka-1785332534.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785814340_0:415:1440:1495_1920x0_80_0_0_8de8b9b01e56cd24b67981e8e5060944.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, музеи
Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска
Галерея совриска "Наковальня" открылась в Москве выставкой под кураторством Пепперштейна
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве открылась галерея современного искусства "Наковальня", сообщает пресс-служба.
"Галерея "Наковальня" задумана как лаборатория ремесла, ориентированного на создание великих вещей”, — говорит Илья Овчаренко, один из основателей учреждения.
Ее первый проект — выставка под кураторством Павла Пепперштейна. Она приурочена к переизданию постмодернистского романа Пепперштейна и Ануфриева "Мифогенная Любовь Каст".
"Проект был придуман в соавторстве с художницей Соней Стереостырски: разным авторам раздали главы романа, чтобы они превратили их в комиксы", — поясняют концепцию в пресс-службе.
Кроме Пепперштейна и Ануфриева, в выставке участвуют Артем Безменов, Екатерина Волжина, Ринат Волигамси, Руслан Гончар, Евгений Митта и другие авторы.
"Я думаю, что если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно, и если возникают новые галереи, значит это тоже кому-то нужно. Искусство спасает души людей. Открытие галереи "Наковальня" — это волшебное событие, которое мы все приветствуем", — сказал Пепперштейн.
Выставка "Мифогенная Любовь Каст в комиксах" продлится до 8 июня 2022 года.