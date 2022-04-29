https://ria.ru/20220429/nakovalnya-1785805204.html

Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска

Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска - РИА Новости, 29.04.2022

Выставкой под кураторством Пепперштейна открылась новая галерея совриска

В Москве открылась галерея современного искусства "Наковальня", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T05:49

2022-04-29T05:49

2022-04-29T05:49

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве открылась галерея современного искусства "Наковальня", сообщает пресс-служба. Ее первый проект — выставка под кураторством Павла Пепперштейна. Она приурочена к переизданию постмодернистского романа Пепперштейна и Ануфриева "Мифогенная Любовь Каст"."Проект был придуман в соавторстве с художницей Соней Стереостырски: разным авторам раздали главы романа, чтобы они превратили их в комиксы", — поясняют концепцию в пресс-службе. Кроме Пепперштейна и Ануфриева, в выставке участвуют Артем Безменов, Екатерина Волжина, Ринат Волигамси, Руслан Гончар, Евгений Митта и другие авторы. "Я думаю, что если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно, и если возникают новые галереи, значит это тоже кому-то нужно. Искусство спасает души людей. Открытие галереи "Наковальня" — это волшебное событие, которое мы все приветствуем", — сказал Пепперштейн.Выставка "Мифогенная Любовь Каст в комиксах" продлится до 8 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220426/vystavka-1785332534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи