https://ria.ru/20220429/nagrady-1786137276.html

Песков рассказал о награждении участников операции на Украине

Песков рассказал о награждении участников операции на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Песков рассказал о награждении участников операции на Украине

Среди участников специальной военной операции России на Украине - действительно много героев, награды их найдут, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:53

2022-04-29T13:53

2022-04-29T13:58

владимир путин

украина

россия

донбасс

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Среди участников специальной военной операции России на Украине - действительно много героев, награды их найдут, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я пока оставляю без ответа ваш вопрос насчет режима указов (о награждении - ред.), будут ли они открытые или закрытые. Но могу сказать, что действительно награды находят своих героев, и действительно их очень много", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о награждении большого количества участников военной спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/nagrazhdenie-1786018918.html

https://ria.ru/20220428/nagrady-1785872462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, украина, россия, донбасс, общество