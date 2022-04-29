13:53 29.04.2022 (обновлено: 13:58 29.04.2022)
Песков рассказал о награждении участников операции на Украине
Пресс-секретарь президента Песков рассказал о награждении участников операции на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКомандующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручает орден Мужества военнослужащему ВДВ, проявившему мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручает орден Мужества военнослужащему ВДВ, проявившему мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Среди участников специальной военной операции России на Украине - действительно много героев, награды их найдут, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я пока оставляю без ответа ваш вопрос насчет режима указов (о награждении - ред.), будут ли они открытые или закрытые. Но могу сказать, что действительно награды находят своих героев, и действительно их очень много", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о награждении большого количества участников военной спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.