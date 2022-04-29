https://ria.ru/20220429/mospriroda-1786249993.html

Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве

Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве - РИА Новости, 29.04.2022

Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве

Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве, так как в весенне-летний период они способны сами добывать себе пропитание, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:23

2022-04-29T14:23

2022-04-29T20:02

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мосприрода

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве, так как в весенне-летний период они способны сами добывать себе пропитание, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Специалисты Мосприроды напоминают, что при благоприятных погодных условиях птицы на природных территориях Москвы не нуждаются в помощи человека, а точнее, в теплое время года они не нуждаются в подкормке. В весенне-летний период пернатые в естественной среде способны самостоятельно находить корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий", - сказано в сообщении.В пресс-службе предупредили, что подкормка весной, летом и осенью может привести к тому, что птицы могут отказаться от естественной пищи или будут потреблять ее меньше. Природная еда более сбалансирована и питательна, чем корм, который обычно предлагают люди. Чрезмерное употребление такого корма не может не отразиться на состоянии здоровья птиц.

https://ria.ru/20220429/pervotsvety-1786249071.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода