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Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
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Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве
Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве
Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве, так как в весенне-летний период они способны сами добывать себе пропитание, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:23
2022-04-29T20:02
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москва
мосприрода
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве, так как в весенне-летний период они способны сами добывать себе пропитание, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Специалисты Мосприроды напоминают, что при благоприятных погодных условиях птицы на природных территориях Москвы не нуждаются в помощи человека, а точнее, в теплое время года они не нуждаются в подкормке. В весенне-летний период пернатые в естественной среде способны самостоятельно находить корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий", - сказано в сообщении.В пресс-службе предупредили, что подкормка весной, летом и осенью может привести к тому, что птицы могут отказаться от естественной пищи или будут потреблять ее меньше. Природная еда более сбалансирована и питательна, чем корм, который обычно предлагают люди. Чрезмерное употребление такого корма не может не отразиться на состоянии здоровья птиц.
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москва, мосприрода
14:23 29.04.2022 (обновлено: 20:02 29.04.2022)
 

Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкворечник на дереве
Скворечник на дереве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скворечник на дереве
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты Мосприроды рекомендуют прекратить подкормку птиц в Москве, так как в весенне-летний период они способны сами добывать себе пропитание, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"Специалисты Мосприроды напоминают, что при благоприятных погодных условиях птицы на природных территориях Москвы не нуждаются в помощи человека, а точнее, в теплое время года они не нуждаются в подкормке. В весенне-летний период пернатые в естественной среде способны самостоятельно находить корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий", - сказано в сообщении.
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В пресс-службе предупредили, что подкормка весной, летом и осенью может привести к тому, что птицы могут отказаться от естественной пищи или будут потреблять ее меньше. Природная еда более сбалансирована и питательна, чем корм, который обычно предлагают люди. Чрезмерное употребление такого корма не может не отразиться на состоянии здоровья птиц.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
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