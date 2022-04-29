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Горслужбы Москвы за апрель промыли более 43 тысячи фасадов и цоколей зданий
Горслужбы Москвы за апрель промыли более 43 тысячи фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 29.04.2022
Горслужбы Москвы за апрель промыли более 43 тысячи фасадов и цоколей зданий
Городские службы за апрель промыли больше 43 тысяч фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:25
2022-04-29T13:25
2022-04-29T20:09
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москва
сергей собянин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Городские службы за апрель промыли больше 43 тысяч фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."За месяц городские службы промыли 2 тысячи инженерных сооружений, 1,1 тысяч памятников, 43 тысяч фасадов и цоколей зданий, привели в порядок газоны, детские и спортивные площадки, высадили тысячу деревьев и 10,6 тысяч кустарников", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что весенняя уборка столицы, которая проходила с 1 апреля, завершена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин