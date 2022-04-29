https://ria.ru/20220429/moskva-1786251219.html

Горслужбы Москвы за апрель промыли более 43 тысячи фасадов и цоколей зданий

Горслужбы Москвы за апрель промыли более 43 тысячи фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 29.04.2022

Горслужбы Москвы за апрель промыли более 43 тысячи фасадов и цоколей зданий

Городские службы за апрель промыли больше 43 тысяч фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:25

2022-04-29T13:25

2022-04-29T20:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777652093_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ab2706eba917cacd7a0e83a40d50720.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Городские службы за апрель промыли больше 43 тысяч фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."За месяц городские службы промыли 2 тысячи инженерных сооружений, 1,1 тысяч памятников, 43 тысяч фасадов и цоколей зданий, привели в порядок газоны, детские и спортивные площадки, высадили тысячу деревьев и 10,6 тысяч кустарников", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что весенняя уборка столицы, которая проходила с 1 апреля, завершена.

https://ria.ru/20220429/fontany-1786145752.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин