https://ria.ru/20220429/moskva-1786190772.html

Объемы промпроизводства Москвы выросли на 20% в первом квартале

Объемы промпроизводства Москвы выросли на 20% в первом квартале - РИА Новости, 29.04.2022

Объемы промпроизводства Москвы выросли на 20% в первом квартале

Объем промышленного производства в Москве в первом квартале текущего года вырос на 20,5% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:24

2022-04-29T16:24

2022-04-29T16:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777652093_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ab2706eba917cacd7a0e83a40d50720.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве в первом квартале текущего года вырос на 20,5% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Положительная динамика в основном обусловлена ростом обрабатывающей промышленности – на 27,3%. Среди лидеров - текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Только в марте этого года объемы производства на 13,2% превысили прошлогодние показатели, а в обрабатывающей промышленности увеличение составило 17%.Руководитель ДИПП Владислав Овчинский напомнил, что сегодня в Москве работает более трех тысяч производств. Это предприятия легкой промышленности, пищевой и машиностроительной отраслей и многие другие."Всем им доступно более 20 мер системной поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, присвоение специальных статусов. Перечень был дополнен рядом актуальных антикризисных мер, ими уже активно пользуются производители машин и оборудования. Рост объема производства в этой отрасли по итогам первых трех месяцев 2022 года составил 85%", - отметил Овчинский.В марте столица направила в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительные 20 миллиардов рублей. Средства предоставляются на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ, а также инвестпроектов по объектам нежилого назначения. Кроме того, утверждена льгота для инвесторов, которые планируют возводить производственные объекты. Они могут арендовать землю для строительства новых и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.

https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html

https://ria.ru/20220411/servis-1782982455.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский