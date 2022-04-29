https://ria.ru/20220429/moskva-1786190772.html
Объемы промпроизводства Москвы выросли на 20% в первом квартале
Объемы промпроизводства Москвы выросли на 20% в первом квартале - РИА Новости, 29.04.2022
Объемы промпроизводства Москвы выросли на 20% в первом квартале
Объем промышленного производства в Москве в первом квартале текущего года вырос на 20,5% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:24
2022-04-29T16:24
2022-04-29T16:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве в первом квартале текущего года вырос на 20,5% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Положительная динамика в основном обусловлена ростом обрабатывающей промышленности – на 27,3%. Среди лидеров - текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Только в марте этого года объемы производства на 13,2% превысили прошлогодние показатели, а в обрабатывающей промышленности увеличение составило 17%.Руководитель ДИПП Владислав Овчинский напомнил, что сегодня в Москве работает более трех тысяч производств. Это предприятия легкой промышленности, пищевой и машиностроительной отраслей и многие другие."Всем им доступно более 20 мер системной поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, присвоение специальных статусов. Перечень был дополнен рядом актуальных антикризисных мер, ими уже активно пользуются производители машин и оборудования. Рост объема производства в этой отрасли по итогам первых трех месяцев 2022 года составил 85%", - отметил Овчинский.В марте столица направила в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительные 20 миллиардов рублей. Средства предоставляются на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ, а также инвестпроектов по объектам нежилого назначения. Кроме того, утверждена льгота для инвесторов, которые планируют возводить производственные объекты. Они могут арендовать землю для строительства новых и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.
https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html
https://ria.ru/20220411/servis-1782982455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве в первом квартале текущего года вырос на 20,5% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Положительная динамика в основном обусловлена ростом обрабатывающей промышленности – на 27,3%. Среди лидеров - текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Только в марте этого года объемы производства на 13,2% превысили прошлогодние показатели, а в обрабатывающей промышленности увеличение составило 17%.
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
напомнил, что сегодня в Москве
работает более трех тысяч производств. Это предприятия легкой промышленности, пищевой и машиностроительной отраслей и многие другие.
"Всем им доступно более 20 мер системной поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, присвоение специальных статусов. Перечень был дополнен рядом актуальных антикризисных мер, ими уже активно пользуются производители машин и оборудования. Рост объема производства в этой отрасли по итогам первых трех месяцев 2022 года составил 85%", - отметил Овчинский.
В марте столица направила в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительные 20 миллиардов рублей. Средства предоставляются на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ, а также инвестпроектов по объектам нежилого назначения. Кроме того, утверждена льгота для инвесторов, которые планируют возводить производственные объекты. Они могут арендовать землю для строительства новых и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.