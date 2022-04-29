https://ria.ru/20220429/moskva-1786088530.html
Бочкарев: около 20 стройкомпаний Москвы вошли перечень системообразующих
Бочкарев: около 20 стройкомпаний Москвы вошли перечень системообразующих - РИА Новости, 29.04.2022
Бочкарев: около 20 стройкомпаний Москвы вошли перечень системообразующих
Около 20 крупных компаний, работающих в стройотрасли Москвы, вошли в подготовленный Минстроем перечень системообразующих организаций российской экономики в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:51
2022-04-29T10:51
2022-04-29T10:51
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость. Около 20 крупных компаний, работающих в стройотрасли Москвы, вошли в подготовленный Минстроем перечень системообразующих организаций российской экономики в строительстве и ЖКХ, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Утвержден перечень из 63 системообразующих предприятий в строительстве и ЖКХ, которые получат дополнительные стимулы к работе благодаря ряду мер государственной поддержки. В него вошли порядка 20 компаний, работающих в строительном секторе Москвы. Именно они должны стать опорными точками развития отрасли в сложных экономических условиях", - подчеркнул он.Заммэра отметил, что среди прочих в список вошел холдинг "Мосинжпроект", оператор ряда ключевых градостроительных программ столицы."Среди главных проектов компании – строительство новых линий и станций московского метро, включая мегапроект – Большую кольцевую линию, а также новые скоростные автомагистрали", – сказал Бочкарев.Также "Мосинжпроект" участвует в создании Национального космического центра, выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы, предлагает российским регионам услуги по комплексному развитию территорий и их интеграции в формате "город под ключ" в действующую городскую среду.
https://ria.ru/20220428/moskva-1785944151.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость. Около 20 крупных компаний, работающих в стройотрасли Москвы, вошли в подготовленный Минстроем перечень системообразующих организаций российской экономики в строительстве и ЖКХ, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Утвержден перечень из 63 системообразующих предприятий в строительстве и ЖКХ, которые получат дополнительные стимулы к работе благодаря ряду мер государственной поддержки. В него вошли порядка 20 компаний, работающих в строительном секторе Москвы
. Именно они должны стать опорными точками развития отрасли в сложных экономических условиях", - подчеркнул он.
Заммэра отметил, что среди прочих в список вошел холдинг "Мосинжпроект
", оператор ряда ключевых градостроительных программ столицы.
"Среди главных проектов компании – строительство новых линий и станций московского метро, включая мегапроект – Большую кольцевую линию, а также новые скоростные автомагистрали", – сказал Бочкарев.
Также "Мосинжпроект" участвует в создании Национального космического центра, выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы, предлагает российским регионам услуги по комплексному развитию территорий и их интеграции в формате "город под ключ" в действующую городскую среду.
"Группа компаний продолжает проектирование и строительство инженерных сооружений, транспортных и гражданских объектов, развивает новые направления деятельности в Москве и других регионах, обеспечивает занятость огромного числа специалистов строительной отрасли - в структурных подразделениях и дочерних организациях "Мосинжпроекта" работают свыше 16 тысяч человек", - указал гендиректор холдинга Юрий Кравцов.