https://ria.ru/20220429/moskva-1786088530.html

Бочкарев: около 20 стройкомпаний Москвы вошли перечень системообразующих

Бочкарев: около 20 стройкомпаний Москвы вошли перечень системообразующих - РИА Новости, 29.04.2022

Бочкарев: около 20 стройкомпаний Москвы вошли перечень системообразующих

Около 20 крупных компаний, работающих в стройотрасли Москвы, вошли в подготовленный Минстроем перечень системообразующих организаций российской экономики в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:51

2022-04-29T10:51

2022-04-29T10:51

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость. Около 20 крупных компаний, работающих в стройотрасли Москвы, вошли в подготовленный Минстроем перечень системообразующих организаций российской экономики в строительстве и ЖКХ, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Утвержден перечень из 63 системообразующих предприятий в строительстве и ЖКХ, которые получат дополнительные стимулы к работе благодаря ряду мер государственной поддержки. В него вошли порядка 20 компаний, работающих в строительном секторе Москвы. Именно они должны стать опорными точками развития отрасли в сложных экономических условиях", - подчеркнул он.Заммэра отметил, что среди прочих в список вошел холдинг "Мосинжпроект", оператор ряда ключевых градостроительных программ столицы."Среди главных проектов компании – строительство новых линий и станций московского метро, включая мегапроект – Большую кольцевую линию, а также новые скоростные автомагистрали", – сказал Бочкарев.Также "Мосинжпроект" участвует в создании Национального космического центра, выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы, предлагает российским регионам услуги по комплексному развитию территорий и их интеграции в формате "город под ключ" в действующую городскую среду.

https://ria.ru/20220428/moskva-1785944151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев