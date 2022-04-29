https://ria.ru/20220429/moskva-1786060320.html
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме - РИА Новости, 29.04.2022
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме
Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с праздниками с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T07:20
2022-04-29T07:20
2022-04-29T07:20
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с праздниками с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни."Все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - сообщил Бирюков.
https://ria.ru/20220427/moskva-1785721550.html
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 30 апреля по 10 мая
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с праздниками с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переходят в этот период на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни.
"Все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубометров в сутки", - сообщил Бирюков.