https://ria.ru/20220429/moshennichestvo-1786075630.html

Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.04.2022

Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Росздравнадзор предупредил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства вымогают деньги, предлагая мнимые льготы. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:47

2022-04-29T09:47

2022-04-29T14:56

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мошенничество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Росздравнадзор предупредил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства вымогают деньги, предлагая мнимые льготы.Преступники звонят своим жертвам по телефону, а для перевода денег дают номер счета в одном из российских банков.В Росздравнадзоре подчеркнули, что занимаются только контрольно-надзорной деятельностью в сфере здравоохранения, а его сотрудники не имеют полномочий запрашивать у граждан деньги.Ведомство призвало проявлять бдительность и сообщать обо всех похожих случаях в сам Росздравнадзор либо в силовые структуры.

https://ria.ru/20220419/moshenniki-1784271399.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество