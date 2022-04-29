https://ria.ru/20220429/moshennichestvo-1786075630.html
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.04.2022
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Росздравнадзор предупредил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства вымогают деньги, предлагая мнимые льготы. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:47
2022-04-29T09:47
2022-04-29T14:56
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мошенничество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Росздравнадзор предупредил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства вымогают деньги, предлагая мнимые льготы.Преступники звонят своим жертвам по телефону, а для перевода денег дают номер счета в одном из российских банков.В Росздравнадзоре подчеркнули, что занимаются только контрольно-надзорной деятельностью в сфере здравоохранения, а его сотрудники не имеют полномочий запрашивать у граждан деньги.Ведомство призвало проявлять бдительность и сообщать обо всех похожих случаях в сам Росздравнадзор либо в силовые структуры.
https://ria.ru/20220419/moshenniki-1784271399.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество
09:47 29.04.2022 (обновлено: 14:56 29.04.2022)
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Росздравнадзор предупредил россиян о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства