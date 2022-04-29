Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/moshennichestvo-1786075630.html
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.04.2022
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Росздравнадзор предупредил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства вымогают деньги, предлагая мнимые льготы. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:47
2022-04-29T14:56
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149469/04/1494690440_0:62:2273:1341_1920x0_80_0_0_b85b1a7139169a0b0f7f25756466fdca.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Росздравнадзор предупредил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства вымогают деньги, предлагая мнимые льготы.Преступники звонят своим жертвам по телефону, а для перевода денег дают номер счета в одном из российских банков.В Росздравнадзоре подчеркнули, что занимаются только контрольно-надзорной деятельностью в сфере здравоохранения, а его сотрудники не имеют полномочий запрашивать у граждан деньги.Ведомство призвало проявлять бдительность и сообщать обо всех похожих случаях в сам Росздравнадзор либо в силовые структуры.
https://ria.ru/20220419/moshenniki-1784271399.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149469/04/1494690440_201:0:2072:1403_1920x0_80_0_0_4f1928461063e6c971382e9cf9e02549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество
09:47 29.04.2022 (обновлено: 14:56 29.04.2022)
 
Росздравнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Росздравнадзор предупредил россиян о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина говорит по телефону на улице Москвы
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Росздравнадзор предупредил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства вымогают деньги, предлагая мнимые льготы.

"Злоумышленники, представляясь вымышленными именами или именами сотрудников Росздравнадзора, вымогают у людей деньги, предлагая взамен лжельготу, материальную компенсацию за якобы некачественно оказанное лечение или за приобретенные ранее биологически активные добавки и лекарства", — говорится в сообщении.

Преступники звонят своим жертвам по телефону, а для перевода денег дают номер счета в одном из российских банков.
В Росздравнадзоре подчеркнули, что занимаются только контрольно-надзорной деятельностью в сфере здравоохранения, а его сотрудники не имеют полномочий запрашивать у граждан деньги.
Ведомство призвало проявлять бдительность и сообщать обо всех похожих случаях в сам Росздравнадзор либо в силовые структуры.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:31
Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Мошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала