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В Минобороны Молдавии отказались воздать почести советскому солдату - РИА Новости, 29.04.2022
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В Минобороны Молдавии отказались воздать почести советскому солдату
В Минобороны Молдавии отказались воздать почести советскому солдату - РИА Новости, 29.04.2022
В Минобороны Молдавии отказались воздать почести советскому солдату
Минобороны Молдавии под предлогом режима ЧП отказалось воздать воинские почести павшему в годы Великой Отечественной войны советскому солдату, хотя перед этим... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:04
2022-04-29T17:04
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Минобороны Молдавии под предлогом режима ЧП отказалось воздать воинские почести павшему в годы Великой Отечественной войны советскому солдату, хотя перед этим почетный караул открыл памятник четырем погибшим в 1941 году румынским солдатам, сообщил в пятницу председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Власти Молдавии с 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине."Три недели назад обратились в министерство обороны Молдавии с просьбой оказать воинские почести старшему сержанту Валентине Ерчевой, погибшей в годы Великой Отечественной войны за освобождение Молдавии от нацизма. Сегодня, пока в устной форме, нас проинформировали, что воинские почести советскому солдату возданы не будут,.. в стране ЧП, и армии запрещено участвовать в каких либо мероприятиях" - написал Петрович в Telegram-канале.Он заявил, что эта озвученная министерством позиция - "наглая, циничная ложь".Петрович подчеркнул, что накануне солдаты роты почетного караула вместе с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым участвовали в церемонии открытия памятника четырем румынским военным, погибшим в 1941-м году."Из каждого утюга власть вещает о том, как важна память, учит нас, как надо правильно чтить погибших героев, какие флаги использовать и какие ленты запрещать. Вы уже давно разделили живых, а теперь взялись за мертвых? Наши мертвые вам этого не простят. И живые тоже", - подчеркнул Петрович.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 300 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.
https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786098454.html
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в мире, молдавия, украина, ссср
17:04 29.04.2022
 
В Минобороны Молдавии отказались воздать почести советскому солдату

В Минобороны Молдавии отказались воздать воинские почести павшему советскому солдату

© AFP 2022 / Daniel MihailescuДевушка идет под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе
Девушка идет под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
Девушка идет под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Минобороны Молдавии под предлогом режима ЧП отказалось воздать воинские почести павшему в годы Великой Отечественной войны советскому солдату, хотя перед этим почетный караул открыл памятник четырем погибшим в 1941 году румынским солдатам, сообщил в пятницу председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
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"Три недели назад обратились в министерство обороны Молдавии с просьбой оказать воинские почести старшему сержанту Валентине Ерчевой, погибшей в годы Великой Отечественной войны за освобождение Молдавии от нацизма. Сегодня, пока в устной форме, нас проинформировали, что воинские почести советскому солдату возданы не будут,.. в стране ЧП, и армии запрещено участвовать в каких либо мероприятиях" - написал Петрович в Telegram-канале.
Он заявил, что эта озвученная министерством позиция - "наглая, циничная ложь".
Петрович подчеркнул, что накануне солдаты роты почетного караула вместе с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым участвовали в церемонии открытия памятника четырем румынским военным, погибшим в 1941-м году.
"Из каждого утюга власть вещает о том, как важна память, учит нас, как надо правильно чтить погибших героев, какие флаги использовать и какие ленты запрещать. Вы уже давно разделили живых, а теперь взялись за мертвых? Наши мертвые вам этого не простят. И живые тоже", - подчеркнул Петрович.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 300 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.
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