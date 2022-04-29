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Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе - РИА Новости, 29.04.2022
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Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе - РИА Новости, 29.04.2022
Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию, за бортом они провели... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T01:54
2022-04-29T01:54
сергей корсаков
россия
европа
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
космос
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию, за бортом они провели 7 часов 42 минуты, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".Артемьев и Матвеев проводили работы по включению и подготовке к работе европейского манипулятора ERA, установленного на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Космонавт Сергей Корсаков работал изнутри МКС в качестве оператора манипулятора.За время работы космонавты подготовили манипулятор ERA к включению, смонтировали на нем три поручня и наблюдали за его перемещением по специально подготовленным базовым летным точкам.Во время работы не обошлось без нештатных ситуаций – так, начальная отстыковка концевого эффектора ("кисти" руки-манипулятора) не прошла в автоматическом режиме. Однако к подобным неожиданностям космонавты были готовы и с помощью заранее подготовленного набора инструментов открыли замки манипулятора вручную, после чего продолжили работу. Из-за задержки в графике работ манипулятор ERA "прошагал" в присутствии космонавтов, контролировавших его движение, по двум точкам из трех запланированных.Кроме того, в ходе работ Артемьев освободил антенну системы стыковки и сближения "Курс", установленную на новом российском модуле "Причал", от провода, который мешал ее полному раскрытию, что не входило в первоначальный план программы внекорабельной деятельности.Помимо прочего, в преддверии Дня Победы космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы. Во время раскрытия знамени в трансляции прозвучала музыка гимна России.Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов (в том числе научного оборудования) снаружи российского сегмента МКС, а также выноса их наружу и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".После приведения манипулятора в работоспособное состояние на российском сегменте пройдут "грандиозные выходы по переносу полезного груза". Как уточнили Матвеев и Корсаков, с малого исследовательского модуля - 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года.
https://ria.ru/20220426/kitay-1785478679.html
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сергей корсаков, россия, европа, международная космическая станция (мкс), роскосмос, космос
01:54 29.04.2022
 
Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе

Российские космонавты вернулись на МКС после почти восьми часов работы в открытом космосе

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию, за бортом они провели 7 часов 42 минуты, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
Артемьев и Матвеев проводили работы по включению и подготовке к работе европейского манипулятора ERA, установленного на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Космонавт Сергей Корсаков работал изнутри МКС в качестве оператора манипулятора.
За время работы космонавты подготовили манипулятор ERA к включению, смонтировали на нем три поручня и наблюдали за его перемещением по специально подготовленным базовым летным точкам.
Во время работы не обошлось без нештатных ситуаций – так, начальная отстыковка концевого эффектора ("кисти" руки-манипулятора) не прошла в автоматическом режиме. Однако к подобным неожиданностям космонавты были готовы и с помощью заранее подготовленного набора инструментов открыли замки манипулятора вручную, после чего продолжили работу. Из-за задержки в графике работ манипулятор ERA "прошагал" в присутствии космонавтов, контролировавших его движение, по двум точкам из трех запланированных.
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Кроме того, в ходе работ Артемьев освободил антенну системы стыковки и сближения "Курс", установленную на новом российском модуле "Причал", от провода, который мешал ее полному раскрытию, что не входило в первоначальный план программы внекорабельной деятельности.
Помимо прочего, в преддверии Дня Победы космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы. Во время раскрытия знамени в трансляции прозвучала музыка гимна России.
Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов (в том числе научного оборудования) снаружи российского сегмента МКС, а также выноса их наружу и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".
После приведения манипулятора в работоспособное состояние на российском сегменте пройдут "грандиозные выходы по переносу полезного груза". Как уточнили Матвеев и Корсаков, с малого исследовательского модуля - 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.
Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года.
 
Сергей КорсаковРоссияЕвропаМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосКосмос
 
 
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