https://ria.ru/20220429/minirovanie-1786053935.html

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы и администрацию города

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы и администрацию города - РИА Новости, 29.04.2022

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы и администрацию города

Школы и здание администрации Петропавловска-Камчатского эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в горадминистрации. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T02:38

2022-04-29T02:38

2022-04-29T02:38

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Школы и здание администрации Петропавловска-Камчатского эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в горадминистрации."Поступил звонок о "минировании" нескольких школ. Принято решение эвакуировать учащихся из всех школ. Из здания администрации тоже эвакуируют. Причина та же", – сказали в мэрии.Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января. Эвакуация в пятницу стала семнадцатой за год.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тысяч детей.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220428/khabarovsk-1785854256.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия