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Россия на фоне санкций активно развивает производство медоборудования - РИА Новости, 29.04.2022
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Россия на фоне санкций активно развивает производство медоборудования
Россия на фоне санкций активно развивает производство медоборудования - РИА Новости, 29.04.2022
Россия на фоне санкций активно развивает производство медоборудования
Россия на фоне санкций активно развивает производство медицинского оборудования, хотя проблем с импортом не намечается, заявил заместитель министра... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:39
2022-04-29T10:39
здоровье - общество
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Россия на фоне санкций активно развивает производство медицинского оборудования, хотя проблем с импортом не намечается, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.Заместитель министра здравоохранения в пятницу принял участие в торжественном открытии Якутского специализированного стоматологического центра. Он отметил высокий уровень укомплектованности центра специалистами, хорошую оснащенность современным оборудованием. В центре есть все возможности по применению медицинских технологий, начиная от терапии до сложной хирургии и протезирования. Необходимые виды помощи могут быть выполнены и под наркозом. Это важно, поскольку такое возможно не во всех организациях стоматологии.Камкин сказал, что российское здравоохранение не испытывает из-за санкций проблем с поставками оборудования. Всё оборудование, которое было законтрактовано, поставляется. Производители заявляют, что все обязательства по поставкам оборудования и расходных материалов будут выполнены."Надеемся, что данная ситуация сохранится и никаких ограничений в отношении импорта медицинского оборудования и медицинских изделий не будет. Более того, сейчас активно развивается наше собственное производство, в том числе локализованное на территории Российской Федерации. Поэтому, думаю, что те потребности, которые мы имеем и в рамках программы национального проекта, и в рамках программ модернизации здравоохранения, - всё оборудование будет поставлено и ведено в эксплуатацию в срок", - заявил он журналистам.В свою очередь зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина рассказала, что работы по ремонту здания для Якутского специализированного стоматологического центра начались в 2018 году, когда отсюда выехал онкологический диспансер."Несмотря на относительно небольшую стоимость и небольшой объем работ, по ряду причин мы открыли его только сейчас. Тем не менее, стоматологическая служба работала весь этот период без простоев. По лицам работников видно, что они удовлетворены выполненными работами. Центр укомплектован работниками на 98%. Наш родной Якутский стоматологический центр был образован в 1958 году, и уверена, он продолжит свою работу на благо здоровья наших граждан", - добавила Балабкина.
https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html
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здоровье - общество, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
10:39 29.04.2022
 
Россия на фоне санкций активно развивает производство медоборудования

Замглавы Минздрава Камкин: Россия активно развивает производство медоборудования

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Россия на фоне санкций активно развивает производство медицинского оборудования, хотя проблем с импортом не намечается, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Заместитель министра здравоохранения в пятницу принял участие в торжественном открытии Якутского специализированного стоматологического центра. Он отметил высокий уровень укомплектованности центра специалистами, хорошую оснащенность современным оборудованием. В центре есть все возможности по применению медицинских технологий, начиная от терапии до сложной хирургии и протезирования. Необходимые виды помощи могут быть выполнены и под наркозом. Это важно, поскольку такое возможно не во всех организациях стоматологии.
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Камкин сказал, что российское здравоохранение не испытывает из-за санкций проблем с поставками оборудования. Всё оборудование, которое было законтрактовано, поставляется. Производители заявляют, что все обязательства по поставкам оборудования и расходных материалов будут выполнены.
"Надеемся, что данная ситуация сохранится и никаких ограничений в отношении импорта медицинского оборудования и медицинских изделий не будет. Более того, сейчас активно развивается наше собственное производство, в том числе локализованное на территории Российской Федерации. Поэтому, думаю, что те потребности, которые мы имеем и в рамках программы национального проекта, и в рамках программ модернизации здравоохранения, - всё оборудование будет поставлено и ведено в эксплуатацию в срок", - заявил он журналистам.
В свою очередь зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина рассказала, что работы по ремонту здания для Якутского специализированного стоматологического центра начались в 2018 году, когда отсюда выехал онкологический диспансер.
"Несмотря на относительно небольшую стоимость и небольшой объем работ, по ряду причин мы открыли его только сейчас. Тем не менее, стоматологическая служба работала весь этот период без простоев. По лицам работников видно, что они удовлетворены выполненными работами. Центр укомплектован работниками на 98%. Наш родной Якутский стоматологический центр был образован в 1958 году, и уверена, он продолжит свою работу на благо здоровья наших граждан", - добавила Балабкина.
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