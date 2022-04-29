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Первые мобильные медкомплексы Центра СПИД заработали в Подмосковье
Первые мобильные медкомплексы Центра СПИД заработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Первые мобильные медкомплексы Центра СПИД заработали в Подмосковье
Первые мобильные медицинские комплексы Центра СПИД начали свою работу в Московской области, рассказали в региональном минздраве. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:18
2022-04-29T17:18
2022-04-29T17:19
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первые мобильные медицинские комплексы Центра СПИД начали свою работу в Московской области, рассказали в региональном минздраве."Два новых мобильных медицинских комплекса Центра СПИД Московской области сегодня работали в городском округе Можайск. Передвижные медицинские комплексы оснащены самым современным лабораторным оборудованием: цитометром для определения иммунного статуса, высокоскоростным ПЦР-анализатором для определения вирусной нагрузки ВИЧ, тест-системами для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции", - сказано в сообщении.Как уточнили РИА Новости в министерстве, это первые мобильные комплексы в регионе."Они позволяют охватить два очень важных направления медицинской деятельности: профилактическое и лечебно-диагностическое... Мобильные комплексы будут работать во всех городах Подмосковья", - добавили в сообщении.Также сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Подмосковье можно бесплатно и анонимно - в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлинике по месту жительства, сообщили в региональном минздраве.
https://ria.ru/20220429/vaktsinatsiya-1786198564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), можайск, спид, вич
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первые мобильные медицинские комплексы Центра СПИД начали свою работу в Московской области, рассказали в региональном минздраве.
"Два новых мобильных медицинских комплекса Центра СПИД Московской области сегодня работали в городском округе Можайск. Передвижные медицинские комплексы оснащены самым современным лабораторным оборудованием: цитометром для определения иммунного статуса, высокоскоростным ПЦР-анализатором для определения вирусной нагрузки ВИЧ, тест-системами для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции", - сказано в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в министерстве, это первые мобильные комплексы в регионе.
"Они позволяют охватить два очень важных направления медицинской деятельности: профилактическое и лечебно-диагностическое... Мобильные комплексы будут работать во всех городах Подмосковья", - добавили в сообщении.
Также сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Подмосковье можно бесплатно и анонимно - в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлинике по месту жительства, сообщили в региональном минздраве.