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Первые мобильные медкомплексы Центра СПИД заработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220429/medkompleksy-1786197888.html
Первые мобильные медкомплексы Центра СПИД заработали в Подмосковье
Первые мобильные медкомплексы Центра СПИД заработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Первые мобильные медкомплексы Центра СПИД заработали в Подмосковье
Первые мобильные медицинские комплексы Центра СПИД начали свою работу в Московской области, рассказали в региональном минздраве. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:18
2022-04-29T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
можайск
спид
вич
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первые мобильные медицинские комплексы Центра СПИД начали свою работу в Московской области, рассказали в региональном минздраве."Два новых мобильных медицинских комплекса Центра СПИД Московской области сегодня работали в городском округе Можайск. Передвижные медицинские комплексы оснащены самым современным лабораторным оборудованием: цитометром для определения иммунного статуса, высокоскоростным ПЦР-анализатором для определения вирусной нагрузки ВИЧ, тест-системами для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции", - сказано в сообщении.Как уточнили РИА Новости в министерстве, это первые мобильные комплексы в регионе."Они позволяют охватить два очень важных направления медицинской деятельности: профилактическое и лечебно-диагностическое... Мобильные комплексы будут работать во всех городах Подмосковья", - добавили в сообщении.Также сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Подмосковье можно бесплатно и анонимно - в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлинике по месту жительства, сообщили в региональном минздраве.
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московская область (подмосковье)
можайск
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московская область (подмосковье), можайск, спид, вич
17:18 29.04.2022 (обновлено: 17:19 29.04.2022)
 

Первые мобильные медкомплексы Центра СПИД заработали в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первые мобильные медицинские комплексы Центра СПИД начали свою работу в Московской области, рассказали в региональном минздраве.
"Два новых мобильных медицинских комплекса Центра СПИД Московской области сегодня работали в городском округе Можайск. Передвижные медицинские комплексы оснащены самым современным лабораторным оборудованием: цитометром для определения иммунного статуса, высокоскоростным ПЦР-анализатором для определения вирусной нагрузки ВИЧ, тест-системами для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции", - сказано в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости в министерстве, это первые мобильные комплексы в регионе.
"Они позволяют охватить два очень важных направления медицинской деятельности: профилактическое и лечебно-диагностическое... Мобильные комплексы будут работать во всех городах Подмосковья", - добавили в сообщении.
Также сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Подмосковье можно бесплатно и анонимно - в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлинике по месту жительства, сообщили в региональном минздраве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МожайскСПИДВИЧ
 
 
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