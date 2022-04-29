https://ria.ru/20220429/medal-1786261435.html

Росгвардия предложила учредить медаль для участников спецоперации

Росгвардия предложила учредить медаль для участников спецоперации - РИА Новости, 29.04.2022

Росгвардия предложила учредить медаль для участников спецоперации

Росгвардия предлагает учредить медаль "Участнику специальной военной операции", соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:12

2022-04-29T21:12

2022-04-29T21:12

донбасс

украина

спецоперация

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Росгвардия предлагает учредить медаль "Участнику специальной военной операции", соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Отмечается, что необходимость разработки проекта обусловлена потребностью в чествовании росгвардейцев, участвовавших в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также лиц, содействовавших в выполнении задач, возложенных на войска ведомства в ходе её проведения."Основным предметом нормативного регулирования представляемого проекта является учреждение памятной медали Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции" и утверждение положения о ней", - говорится в пояснительной записке к приказу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785469281.html

донбасс

украина

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донбасс, украина, спецоперация, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)