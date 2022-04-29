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Росгвардия предложила учредить медаль для участников спецоперации - РИА Новости, 29.04.2022
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Росгвардия предложила учредить медаль для участников спецоперации
Росгвардия предложила учредить медаль для участников спецоперации - РИА Новости, 29.04.2022
Росгвардия предложила учредить медаль для участников спецоперации
Росгвардия предлагает учредить медаль "Участнику специальной военной операции", соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:12
2022-04-29T21:12
донбасс
украина
спецоперация
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Росгвардия предлагает учредить медаль "Участнику специальной военной операции", соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Отмечается, что необходимость разработки проекта обусловлена потребностью в чествовании росгвардейцев, участвовавших в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также лиц, содействовавших в выполнении задач, возложенных на войска ведомства в ходе её проведения."Основным предметом нормативного регулирования представляемого проекта является учреждение памятной медали Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции" и утверждение положения о ней", - говорится в пояснительной записке к приказу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785469281.html
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донбасс, украина, спецоперация, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
21:12 29.04.2022
 
Росгвардия предложила учредить медаль для участников спецоперации

Росгвардия предложила учредить медаль "Участнику специальной военной операции"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Росгвардия предлагает учредить медаль "Участнику специальной военной операции", соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Отмечается, что необходимость разработки проекта обусловлена потребностью в чествовании росгвардейцев, участвовавших в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также лиц, содействовавших в выполнении задач, возложенных на войска ведомства в ходе её проведения.
"Основным предметом нормативного регулирования представляемого проекта является учреждение памятной медали Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции" и утверждение положения о ней", - говорится в пояснительной записке к приказу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 11:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин предложил учредить медаль "За освобождение Мариуполя"
 
ДонбассУкраинаСпецоперацияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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