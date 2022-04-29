https://ria.ru/20220429/markirovka-1786076267.html

Минпромторг напомнил о необходимости цифровой маркировки

Минпромторг напомнил о необходимости цифровой маркировки - РИА Новости, 29.04.2022

Минпромторг напомнил о необходимости цифровой маркировки

Легализация параллельного импорта не отменяет необходимости цифровой маркировки, все ввозимые в РФ таким образом товары будут маркироваться, говорится в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:52

2022-04-29T09:52

2022-04-29T09:52

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не отменяет необходимости цифровой маркировки, все ввозимые в РФ таким образом товары будут маркироваться, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией. Постановление правительства РФ №506 от 29.03.2022 о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары", - отмечается в сообщении.В министерстве подчеркнули, что сейчас в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров. Стоимость кода маркировки - 50 копеек, она не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя.Кроме того, в полном объеме сохраняется возможность покупателя с помощью мобильного приложения "Честный знак" отсканировать код, нанесенный на товар, который еще находится на полке магазина, проверить его легальность, а также получить исчерпывающую информацию о нем еще до совершения покупки, напомнили в Минпромторге.Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальным оборотом и защиты населения от опасных для здоровья товаров. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, фотоаппараты и шины. Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских изделий, антисептиков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20220330/markirovka-1780798911.html

https://ria.ru/20220210/vinodely-1772129962.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)