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Минпромторг напомнил о необходимости цифровой маркировки - РИА Новости, 29.04.2022
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Минпромторг напомнил о необходимости цифровой маркировки
Минпромторг напомнил о необходимости цифровой маркировки - РИА Новости, 29.04.2022
Минпромторг напомнил о необходимости цифровой маркировки
Легализация параллельного импорта не отменяет необходимости цифровой маркировки, все ввозимые в РФ таким образом товары будут маркироваться, говорится в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:52
2022-04-29T09:52
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не отменяет необходимости цифровой маркировки, все ввозимые в РФ таким образом товары будут маркироваться, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией. Постановление правительства РФ №506 от 29.03.2022 о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары", - отмечается в сообщении.В министерстве подчеркнули, что сейчас в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров. Стоимость кода маркировки - 50 копеек, она не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя.Кроме того, в полном объеме сохраняется возможность покупателя с помощью мобильного приложения "Честный знак" отсканировать код, нанесенный на товар, который еще находится на полке магазина, проверить его легальность, а также получить исчерпывающую информацию о нем еще до совершения покупки, напомнили в Минпромторге.Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальным оборотом и защиты населения от опасных для здоровья товаров. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, фотоаппараты и шины. Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских изделий, антисептиков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
https://ria.ru/20220330/markirovka-1780798911.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
09:52 29.04.2022
 
Минпромторг напомнил о необходимости цифровой маркировки

Минпромторг: легализация параллельного импорта не отменяет необходимости маркировки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не отменяет необходимости цифровой маркировки, все ввозимые в РФ таким образом товары будут маркироваться, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией. Постановление правительства РФ №506 от 29.03.2022 о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары", - отмечается в сообщении.
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В министерстве подчеркнули, что сейчас в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров. Стоимость кода маркировки - 50 копеек, она не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя.
Кроме того, в полном объеме сохраняется возможность покупателя с помощью мобильного приложения "Честный знак" отсканировать код, нанесенный на товар, который еще находится на полке магазина, проверить его легальность, а также получить исчерпывающую информацию о нем еще до совершения покупки, напомнили в Минпромторге.
Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальным оборотом и защиты населения от опасных для здоровья товаров. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, фотоаппараты и шины. Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских изделий, антисептиков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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